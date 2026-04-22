「實習還是勞動？」民團調查公布 籲政府正視實習制度改革

台灣少年權益福利促進聯盟理事長王世欽、政治大學法學院副教授林佳和、世代共好協會研究員許育銓、台灣勞工陣線秘書長楊書瑋、台灣青年民主協會秘書長馮輝倫，上午出席由台灣勞工陣線與台灣少年權益與福利促進聯盟舉辦的「實習，還是勞動？」台灣實習現況調查發布記者會。
調查中顯示七成認為實習制度失去教育意義已成廉價勞動力，有高達73.2%認為實習已具備工作性質，過半數認為實習內容與學習無關；另有96%支持當實習涉及實質勞動時，應納入勞動法保障。實習制度已出現「以學習之名，行勞動之實」的亂象，現行的實習制度已出現嚴重落差，呼籲政府正視制度改革需求。
調查也發現外籍生來台以「實習」之名，實質迴避移工政策變成「工作」之實，其權利、勞動的權利未受到應有保障，將進一步擴大制度性剝削的風險。
為促進知識與實務經驗的累積，台灣大專院校長期透過校外實習制度，安排學生進入職場進行學習。然而，在缺乏明確規範與有效監督的情況下，「假實習、真工作」爭議頻傳。台灣勞工陣線與台灣少年權益與福利促進聯盟今（22）日召開記者會，指出現行實習制度與實務運作落差明顯，不少實習內容與學習脫節、低薪甚至無薪，甚至有「以實習之名補缺工」情況，呼籲政府推動制度改革。
近日一名家長在Threads發文表示，已刪除孩子長期遊玩的遊戲《Roblox》，儘管孩子當場痛哭，仍希望藉此讓孩子「找回對所有事物的學習熱情」。貼文曝光後，引發大批網友留言討論，掀起親子教養與數位娛樂的激烈論戰。
人本教育基金會昨天與多名立委指控台師大體操隊教練翁士航、麥劉湘涵對體操隊成員以及「小師大」小學員涉嫌霸凌與性平事件，不過翁士航昨否認有霸凌，更強調性平事件的指控是子虛烏有，目前案件進入法定救濟與調查程序，呼籲在調查結果公布前勿片面抹黑。
繼女足抽血案後，台師大運動競技系再爆霸凌爭議。人本教育基金會昨指控台師大運動競技學系副教授翁士航利用權勢，要求學生須以高跪姿對話、疑似性騷等；助理教練麥劉湘涵則是禁止五歲學童上廁所，導致其當眾失禁兩次等。兩人經台師大調查霸凌屬實，已分別遭停聘二年與終止聘約，但人本要求，應給予其嚴重程度相符的處分。
台灣教育界過去普遍認為教育要用科技才進步，而且還要像遊戲一樣快樂學習。國立政治大學法律系副教授廖元豪表示，這是教育迷思。
台師大競技運動系及其相關體操培訓體系小師大體操班傳出霸凌案，競技運動系副教授、巴黎奧運體操銅牌唐嘉鴻前教練翁士航及助理教練麥劉湘涵，於訓練過程中涉有不當管教與權力壓迫情形。教育部表示，該案在去年8月接獲檢舉後，隨即展開嚴謹督導與專案訪視，督促學校依相關法規進行調查及處理，並安排代理教練，銜接訓練及課程；同時已籌組專案輔導小組，協助校方檢視整體訓練文化與制度，以防類似事件再度發生。
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