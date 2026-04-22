紙巾塗鴉成IP 香港藝術家個展攜A仔登台

在紙巾上隨手塗鴉，20年間成為多個知名時尚品牌合作對象，還是香港人看電影的共同回憶，香港藝術家b.wing談筆下IP「A仔」，如家人、朋友，也如自我孤獨一面的化身。

b.wing日前在台北陋室五月小風景空間推出個展「我們都是，快樂王子」，這也是她睽違近20年重返台灣舉辦個展。她接受中央社記者專訪提到，返台感覺跟以前不太一樣，與不認識的人互動都感到舒服自在，「也可能是我變了，就像人還年輕時你會想去追求潮流，但現在我只想要舒服的狀態。」

此次個展集結b.wing多年累積的41件作品，細看壓克力彩、油性粉彩底下是不同畫布，有隨手撕下的活頁紙、背面印有中文字的白紙還有像是包材的瓦楞紙。她說，小時候她總是一個人在家，無聊就畫畫，偏偏這在華人家長眼中是種浪費錢的興趣，所以她什麼都拿來畫，甚至牆壁，反正「我的媽媽too busy tolook at me」。

總是頂著一雙黑眼圈的小男孩「A仔」，也是b.wing當年隨意以紙巾畫下的作品，彼時是2003年，即便已是大人，仍喜歡畫畫，「那時工作公司每天都印好多的紙，我就每天都拿來畫畫，老闆看了都問我在幹嘛。我還記得那時在紙巾第一次畫下A仔，有種嘩、好像久別重逢的感覺。」

2006年正式問世的A仔是b.wing打響知名度的關鍵，在IP觀念尚未興起時，b.wing就帶著角色畫稿四處尋求合作機會，當時她跑到知名品牌agnès b.旗下畫廊，向有些驚訝的畫廊員工們毛遂自薦作品，經通報後，更獲得agnès b.親自認可得以舉辦展覽，便以此展開A仔的旅程，作品足跡遍及法國巴黎、日本東京等地。

除藝術展會外，香港當地百老匯院線自2011年起便會在電影放映前播放以A仔為主角的觀影提示短片，讓A仔伴隨香港人度過無數電影時光。而對b.wing來說，A仔同樣是生命中奇妙的存在，「不是又愛又恨，是好愛好愛，但有時還是想逃避。」

走進個展展間，A仔是貫穿畫作核心，但無論形式或大小，總是孤身一人。b.wing說，畫A仔時，媽媽離開了，而她大學一人在英國唸書，她知道孤單的感覺，而其實每個人每一天也許都會有這種時刻，那些孤單反而更讓人能看見自己。

「我大概兩三歲時就常常會有種感覺是，我怎麼會在這裡？這種感覺是有一些很黑暗的地方，我很感恩A仔去接住這個感情，這是我很安心的。」 A仔不只是內在化身，「每個人的人生都有些事情要完成，我覺得我的事情應該就是完成他（A仔）。」

b.wing選擇王爾德筆下經典童話「快樂王子」為在台個展命題，快樂王子拋出一切後迎接死亡，如她對人生的體悟，「到最後會剩下的只有你的靈魂，而經過無數年的 修行，你又會是什麼樣子？這就是我想講的故事。」

b.wing 個展「我們都是，快樂王子 We Are All,Happy Prince」即日起台北「陋室五月小風景」空間展出至5月24日。