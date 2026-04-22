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家長刪除小孩Roblox「盼找回學習熱情」 反對派：強制手段埋3隱憂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名家長透露刪除孩子長期遊玩的遊戲《Roblox》，意外引起網路論戰。示意圖／ingimage
一名家長透露刪除孩子長期遊玩的遊戲《Roblox》，意外引起網路論戰。示意圖／ingimage

近日一名家長在Threads發文表示，已刪除孩子長期遊玩的遊戲《Roblox》，儘管孩子當場痛哭，仍希望藉此讓孩子「找回對所有事物的學習熱情」。貼文曝光後，引發大批網友留言討論，掀起親子教養與數位娛樂的激烈論戰。

該文意外引爆戰火，支持刪除的網友指出，部分孩子在接觸遊戲後，出現專注力退化、情緒波動，甚至對現實活動失去興趣的情況。有自稱心理相關領域的網友分享觀察經驗，在多數案例中，過度沉浸此類遊戲確實可能讓孩子因為成癮而影響到成長，因此選擇限制甚至禁止，是一種「必要的保護措施」。

但反對聲音同樣強烈，點出原po此舉恐有3隱憂。不少網友認為，強制刪除遊戲可能讓孩子產生強烈的被剝奪感，甚至會直接破壞親子的信任關係。有留言指出，這類做法可能導致孩子轉向更隱密的方式接觸遊戲，或在未來出現「補償性沉迷」行為

另有家長分享不同做法，例如透過時間管理、成績交換、零用錢來控制課金等方式，讓孩子在規範中接觸遊戲。有案例指出，在適度引導下，孩子甚至能透過遊戲提升英文能力或社交技巧。

也有網友列舉出每個世代被上一代視為「洪水猛獸」的事物，包括從電視、漫畫到網路，指出會影響小孩學習的關鍵不在媒介本身，而在使用方式。

原po隨後另起貼文透露，原貼文受到網友熱議後，與孩子談及此事，孩子也驚訝道「這麼誇張」，但未再深聊此事。

有同樣困擾的家庭不只一個，有家長在臉書粉專「小一聯盟」詢問網友：「請問有什麼電腦app遊戲適合國小生玩的，想刪掉他的Roblox遊戲，不要那麼暴力血腥。」

不少家長建議，與其完全禁止，不如轉向內容較可控的主機平台，例如Nintendo的Switch，或Sony的 PlayStation 5。支持者認為，這類遊戲設計完整、節奏較慢，且多為單機或低競爭環境，有助於降低沉迷與情緒刺激。

在電腦遊戲方面，家長普遍推薦具備創造或策略元素的作品，例如：Minecraft（建造與探索）、Planet Zoo（經營與動物知識）、Age of Empires II（歷史策略）。部分家長指出，這類遊戲能培養邏輯思考與耐心，相較快節奏的手遊更適合學童。

《Roblox》為全球熱門的線上遊戲平台，因其開放式的內容與社交互動特性，深受兒童與青少年喜愛。然而，也有不少家長擔憂其可能帶來沉迷、課金誘導與學習注意力下降等問題。

親子 線上遊戲

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