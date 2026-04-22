奧運體操教練霸凌學生？翁士航喊冤 家長到場力挺

人本教育基金會昨天與多名立委指控台師大體操隊教練翁士航、麥劉湘涵對體操隊成員以及「小師大」小學員涉嫌霸凌與性平事件，不過翁士航昨否認有霸凌，更強調性平事件的指控是子虛烏有，目前案件進入法定救濟與調查程序，呼籲在調查結果公布前勿片面抹黑。

翁士航昨在體操隊成員和小師大學員家長的聲援下召開記者會，反擊各項指控。翁士航表示，體操隊訓練場域設置於透明玻璃場館，家長及外界皆可隨時從一樓前後門及二樓觀察席清楚看見訓練實況與環境，所有教學過程都處高度透明且可受公評的狀態。

對於遭到台師大停聘，翁士航強調已提請申訴，並已提交現場影像與多方證詞，盼能回歸證據，還原透明環境下的事實全貌。

昨天更有多位被人本點名遭霸凌的小師大學員家長到場聲援翁士航。其中一名五歲學員被爆出因為禁止上廁所，導致當眾兩次失禁，不過該名學童家長否認；他強調，兒子是因為貪玩而忘記上廁所，並沒有教練不讓上廁所的狀況，「我已經一年半，每天如果不是我、就是我太太，我們都坐在那邊一直看，他們要說我兒子怎麼樣，可是都沒有一個人來問我，我不是爸爸嗎？」

小師大學員家長也提出三大訴求，包括還原事情真相，在調查出爐前請各界停止抹黑，以及把焦點回到孩子成長上，不要淪為各方工具。甚至有家長質疑，認為在調查過程中，小孩有遭到誘導式問答的狀況，「人本基金會說小孩是受害者，但他們從來不覺得自己是受害者。我們看記者會也覺得一頭霧水，跟我們家長看到的事是非常不同的」。