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奧運體操教練翁士航涉霸凌性騷 台師大停聘2年

聯合報／ 記者許維寧柯美儀／台北報導
面對人本基金會的質疑，台師大運動競技學系副教授翁士航表示，體操隊長期建立嚴格訓練制度，並無霸凌行為。記者林俊良／攝影
面對人本基金會的質疑，台師大運動競技學系副教授翁士航表示，體操隊長期建立嚴格訓練制度，並無霸凌行為。記者林俊良／攝影

繼女足抽血案後，台師大運動競技系再爆霸凌爭議。人本教育基金會昨指控台師大運動競技學系副教授翁士航利用權勢，要求學生須以高跪姿對話、疑似性騷等；助理教練麥劉湘涵則是禁止五歲學童上廁所，導致其當眾失禁兩次等。兩人經台師大調查霸凌屬實，已分別遭停聘二年與終止聘約，但人本要求，應給予其嚴重程度相符的處分。

翁士航曾帶領「世界貓王」唐嘉鴻巴黎奧運寫下單槓銅牌，麥劉湘涵在全大運累積拿下超過四十面金牌，樹立「體操女王」形象，不料昨爆出兩人涉霸凌、性騷學生。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，翁士航運用教練權威掌控學生尊嚴，要求學生道歉時需下跪，或以高跪姿勢跟教練說話；來賓參訪時以高跪姿迎接來賓，並稱此為紀律的展現。馮喬蘭也指出，麥劉湘涵對小學員打巴掌，要求學生倒立兩小時導致眼睛嚴重浮腫。經台師大霸凌調查，翁遭停聘二年，麥劉則終止聘約且二年不得擔任教育人員。

一名女學生昨則透過影片指控，曾說服自己，教練（翁士航）的要求是教育，甚至訓練時手壓到女選手胸部中間，也認為是選手臥推時不夠努力。直到看到學生遭逼倒立二小時，才明白此非教育，也因此出現創傷壓力症候群。

立委陳培瑜表示，師大未將調查報告送教育部、運動部與體操協會，因此翁與麥劉不會被撤銷教練證，依然能繼續出沒於社區俱樂部。體育界最大的困境，在於教練是恩人、家人也可能是加害者，體制的複雜性，是體育班急需改革的原因。

台師大學生會長黃莨騰談到，教師兼具教學與教練雙重身分時，就可能產生角色混淆與權力失衡問題。呼籲校方，應建立轉系簽核替代機制、通盤檢討競技系課程與校隊訓練，了解競技系內的權力運作，探查是否仍有不當管教情況，並研究學生無法信任校內救濟管道的原因。

教育部學特司副司長許嘉倩表示，該案分霸凌案與性騷案，霸凌調查結果成立，已給予教師、教練懲處；性騷亦成立，但學校認為情節輕微，要求教師進行八小時性平相關課程。經學生與教師申復，性騷案正重啟調查，同時因應台師大接連發生類似事件，教育部也會針對運動競技系成立專案小組，針對體制、術科訓練等提供專業輔導。

運動部競技運動司專門委員周德倫表示，三月時已請台師大提供調查報告，但台師大只願提供給教育部，運動部收到報告，才能請紀律委員會處理兩人教練證事宜。台師大主任秘書林安邦則回應，調查報告須保密，不適合提交教育部前先給予其他部會，性平案一項，學校已照主管機關意見重啟調查。

金牌 巴黎 師大 翁士航 霸凌 台師大 唐嘉鴻

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