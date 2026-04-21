守護台灣下一代 紙風車反毒工程14年70萬師生參與
「紙風車青少年反毒戲劇工程」自2012年啟動以來，超過70萬名國中小師生參與，今天在台北市金華國小舉行反毒宣誓記者會，教育部與企業攜手宣誓反毒決心，守護台灣下一代。
根據紙風車發布的新聞資料，「紙風車青少年反毒戲劇工程」已走過14年，累計演出1210場，深入全國22縣市，超過70萬名國中小師生參與。面對毒品與詐騙型態不斷翻新，紙風車團隊持續調整劇本內容，將網路世代的隱性危機搬上舞台，讓孩子在故事中學習辨識誘惑、建立防線。
教育部常務次長朱俊彰今天表示，教育部支持紙風車「青少年反毒戲劇工程」已經12年，超過1200場演出，以戲劇為媒介，將反毒觀念轉化為具體情境與情感經驗，讓孩子在觀看中產生共鳴、在共鳴中建立判斷力。
朱俊彰表示，面對毒品樣態不斷翻新，許多毒品偽裝成糖果、奶茶、遊戲卡等形式，非常感謝紙風車透過這種生動的劇場方式，讓同學們能夠更了解毒品的傷害，「希望同學能夠透過生動的演出，認識毒品，如果有任何需要協助的地方，可以跟老師或跟學校聯絡。」
「紙風車青少年反毒戲劇工程」透過戲劇傳遞反毒知識，同時提升學生對網路風險的警覺，避免因一時疏忽而誤入陷阱。今年教育部更擴大補助偏鄉學校接駁交通費用，讓受限表演場地或學生數少的學校不被遺漏。同時，紙風車文教基金會更宣布將「堉璘公益成就獎」900萬獎金，全數投入反毒戲劇工程。
紙風車文教基金會張敏宜執行長表示，獲得「堉璘公益成就獎」是肯定更是責任的延續，紙風車會繼續守護台灣孩子的未來。
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