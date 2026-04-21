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高雄農改場推木瓜智慧灌溉與防蟎 採收估增2成

中央社／ 台北21日電
農業部高雄區農業改良場21日舉行記者會，介紹成功研發的「木瓜智慧化灌溉模式」結合「田間噴霧防蟎技術」，不僅省水25%以上，更有效控制蟎類族群，瓜農估計可增加約2成採收量。中央社
農業部高雄區農業改良場21日舉行記者會，介紹成功研發的「木瓜智慧化灌溉模式」結合「田間噴霧防蟎技術」，不僅省水25%以上，更有效控制蟎類族群，瓜農估計可增加約2成採收量。中央社

木瓜是台灣重要的熱帶果樹，水分管理與紅蜘蛛（葉蟎）危害，常令果農苦惱。農業部高雄區農業改良場推廣木瓜智慧灌溉與防蟎技術，瓜農採用後估計採收量可增加約2成。

高雄農改場今天在農業部舉行記者會，介紹成功研發的「木瓜智慧化灌溉模式」結合「田間噴霧防蟎技術」，經由精準水分管理與友善物理防治，不僅省水25%以上，更有效控制蟎類族群。

高雄農改場場長羅正宗說，木瓜具有植株葉面積大、光合作用效率高的特性，需要充足水分維持產能，以往農民多憑經驗灌溉，在極端氣候下易造成水分供需失衡。

羅正宗說，高雄農改場研究團隊應用「參考蒸發散量（ETo）」參數，精算木瓜各生育期最適需水量。在確保植株生育正常的前提下，能將需水量160%ETo下修至120%ETo；即使在乾季時，以80%ETo水量灌溉也不影響產量與品質。

羅正宗介紹這項技術，利用田間設置氣象站，收集與水分利用相關的氣象因子，包括溫度、濕度、風速及氣壓，計算ETo參數。他說，相較土壤水分計僅測單點的土壤濕度，更適合作為果園灌溉參考，同時配合智慧灌溉控制器及滴灌系統，達到「用多少水，補多少水」的目標，這是目前木瓜栽培最節水的灌溉方式。

除了缺水問題，羅正宗說，乾旱高溫季節好發的葉蟎更是木瓜產量的殺手，傳統防治多依賴化學藥劑，容易產生抗藥性，高雄農改場開發的「智慧化噴霧技術」，利用感測器監測環境濕度，在相對濕度低於80%，自動噴霧，增加果園濕度以抑制葉蟎繁殖，且發現每天上午8至9時，進行噴霧防治效果最佳，可降低80%蟎類族群密度，也不會增加木瓜褐斑病或疫病的發生風險，極具友善環境與精準管理的優勢。

羅正宗表示，目前這套智慧化栽培建置成本每公頃約新台幣36.8萬元，已在嘉義水上、台南歸仁及屏東長治等地建置示範場域。透過氣象站數據導入與灌溉控制器的自動化運作，農民只需透過手機即可遠端監控果園狀態，大幅降低勞力成本，並穩定木瓜生產與提升收益。

外號「木瓜爸爸」的陳文億種了10餘甲木瓜，他出席記者會，並證實採用智慧灌溉與防蟎技術的心得，可以精準知道灌溉該用多少水量，有有效減少葉蟎，更重要的是，少用很多農藥，估計1甲地每年可省30萬到40萬元，而木瓜產量約可增加20%以上。

農改場 高雄 農業生技

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