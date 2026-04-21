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國台交「華山論樂」講座 帶樂迷理解音樂

中央社／ 台北21日電

由NTSO國立台灣交響樂團策劃的音樂講座品牌「華山論樂」邁入第2年，今年邀請包括音樂經紀公司老闆、音樂學者與演奏家現身說法，帶樂迷「理解」音樂。

根據國台交今天發布的新聞稿，2026年「華山論樂」系列以「演出如何被完成」為起點。

4月23日首場講座「音樂經紀的不無聊人生」，由鵬博藝術總經理徐鵬博揭開演出背後的真實樣貌，從節目策劃、藝術家溝通到現場執行，呈現一場音樂會如何在理想與現實之間被反覆修整、最終成形。

6月25日「鐘聲與音樂」將視角轉向聲音本身，學者陳漢金以「鐘聲」為引，連結泛音、宗教與權力象徵，從李斯特、德布西到馬勒等作曲家的創作，探討聲音如何跨越文化，成為人類精神經驗的共鳴載體。

7月16日由音樂學者盧文雅主講「從人間到天堂—談馬勒第三號交響曲」，帶領觀眾走入馬勒最宏大的交響宇宙，從自然、大地到人類與愛的終極關懷，鋪陳一段由「人間」通往「天堂」的精神旅程。

8月27日音樂學者車炎江主講「舞曲詠唱調：探索歌劇音樂世界的獨特存在」，將解析歌劇中融合舞蹈與詠唱的特殊形式，揭示音樂如何在戲劇敘事中承擔角色心理與情感層次。

9月10日場次「波希米亞的音樂瑰寶」由音樂節目主持人高晟與NTSO首席客席指揮水藍對談，不僅帶領觀眾走入德弗札克、史麥塔納、楊納傑克與馬悌努等作曲家的內在世界，也將介紹國台交新樂季重點節目。

10月8日「台前華麗，幕後運籌—大鍵琴在合奏江湖中的多重身法」邀請大鍵琴演奏家蔡佳璇透過現場示範與經驗分享，揭示大鍵琴在巴洛克音樂中透過數字低音即興，如何在旋律、和聲與節奏之間靈活運籌，成為合奏中看似低調卻不可或缺的關鍵角色。

國台交表示，「華山論樂」系列活動免費線上報名參加，詳情可查詢NTSO國台交官網https://www.ntso.gov.tw/，地點在華山1914文創園區 中3館2樓拱廳。

交響樂團 音樂

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