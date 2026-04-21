特教班施暴案 監院糾正台東關山國小延宕處理

台東關山國小學前特教班去年傳施暴案，監察院近日通過監委紀惠容、葉大華調查報告，針對台東關山國小延宕釐清特幼生受暴監視器畫面與處理時機，告知家長受傷原因顯有避重就輕，延誤幼童送醫驗傷時機等，糾正台東關山國小。

台東關山國小學前特教班去年1月遭通報附設幼兒園特幼生遭教師施暴、體罰致生多處外傷事件，除台東縣府、檢調介入調查外，紀惠容、葉大華也申請自動調查。

監察院教育及文化委員會16日通過監委調查報告，依法糾正台東關山國小，並促教育部以此為鑑，規範調查程序中確保幼兒就醫及法定代理人知情權益。

紀惠容、葉大華今天透過新聞稿表示，去年1月，台東關山國小學前特教班遭施暴的幼兒多處外傷，後續並出現急性壓力反應，該校校長在1月9日上午獲報施暴師重摔特幼生的監錄畫面，雖然當天進行校園安全及災害事件通報，卻未因「特幼生受傷」而依「校園安全及災害事件通報作業要點」列為緊急事件，疏未確實查證幼童受暴後傷勢情形，且將受暴童受傷歸因於自身因素及環境物品，而非遭受施暴。

監委說明，同年2月27日，受暴童家長協助縣府調查小組指認監錄影片時，才知悉受暴童遭踢擊、壓制、重摔成傷，也質疑該校校長誤導與包庇違法人員，且延誤將受暴童送醫驗傷的時機，後續該校雖然將事件修正為緊急事件，受傷人數卻仍填列為零，在清查受害幼童過程中，核有疏失。

另外，監委指出，該校雖有線上通報並即時保留監視器影像以利台東縣府依法調查，卻未告知受暴童家長關鍵錄影畫面內容，而稱受暴童是「拉扯娃娃屋帳篷布簾」椅子砸落成傷，顯然避重就輕，也未能確保幼生受暴後就醫權益，延誤治療與驗傷時機。

監委強調，對於教保相關人員涉及違法事件，調查程序中如何確保幼兒就醫權益，又應責成何單位盡速向受害幼兒家長說明及告知受害程度，尚無明確規範，教育部應以此次事件為鑑，盡速研修相關規定。

監委也提到，施暴師在民國112年間因公腦部受重傷，但案發國小竟未確認施暴師身心復原情形，導致復職後即發生對特幼生不當對待事件，很難說此疏忽評估與後續導致不當對待幼童無關聯性，學校及縣府顯有違失。