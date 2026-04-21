快訊

罕見素顏上陣！美女主播遇日本強震「狂奔回電視台」 呼吸急促惹網心疼

賴總統暫緩出訪史瓦帝尼 總統府：3個國家不開放領空

才下令囑託拘提柯建銘…法官「1小時逆轉」撤銷成命 理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

特教班施暴案 監院糾正台東關山國小延宕處理

中央社／ 台北21日電

台東關山國小學前特教班去年傳施暴案，監察院近日通過監委紀惠容、葉大華調查報告，針對台東關山國小延宕釐清特幼生受暴監視器畫面與處理時機，告知家長受傷原因顯有避重就輕，延誤幼童送醫驗傷時機等，糾正台東關山國小。

台東關山國小學前特教班去年1月遭通報附設幼兒園特幼生遭教師施暴、體罰致生多處外傷事件，除台東縣府、檢調介入調查外，紀惠容、葉大華也申請自動調查。

監察院教育及文化委員會16日通過監委調查報告，依法糾正台東關山國小，並促教育部以此為鑑，規範調查程序中確保幼兒就醫及法定代理人知情權益。

紀惠容、葉大華今天透過新聞稿表示，去年1月，台東關山國小學前特教班遭施暴的幼兒多處外傷，後續並出現急性壓力反應，該校校長在1月9日上午獲報施暴師重摔特幼生的監錄畫面，雖然當天進行校園安全及災害事件通報，卻未因「特幼生受傷」而依「校園安全及災害事件通報作業要點」列為緊急事件，疏未確實查證幼童受暴後傷勢情形，且將受暴童受傷歸因於自身因素及環境物品，而非遭受施暴。

監委說明，同年2月27日，受暴童家長協助縣府調查小組指認監錄影片時，才知悉受暴童遭踢擊、壓制、重摔成傷，也質疑該校校長誤導與包庇違法人員，且延誤將受暴童送醫驗傷的時機，後續該校雖然將事件修正為緊急事件，受傷人數卻仍填列為零，在清查受害幼童過程中，核有疏失。

另外，監委指出，該校雖有線上通報並即時保留監視器影像以利台東縣府依法調查，卻未告知受暴童家長關鍵錄影畫面內容，而稱受暴童是「拉扯娃娃屋帳篷布簾」椅子砸落成傷，顯然避重就輕，也未能確保幼生受暴後就醫權益，延誤治療與驗傷時機。

監委強調，對於教保相關人員涉及違法事件，調查程序中如何確保幼兒就醫權益，又應責成何單位盡速向受害幼兒家長說明及告知受害程度，尚無明確規範，教育部應以此次事件為鑑，盡速研修相關規定。

監委也提到，施暴師在民國112年間因公腦部受重傷，但案發國小竟未確認施暴師身心復原情形，導致復職後即發生對特幼生不當對待事件，很難說此疏忽評估與後續導致不當對待幼童無關聯性，學校及縣府顯有違失。

校園 特教 監察院

相關新聞

涉霸凌奧運教練翁士航 人本再指「灌人頭」企圖掌握體操協會…運動部回應了

人本教育基金會今召開記者會，控國立台灣師範大學運動競技學系副教授翁士航與助理教練麥劉湘涵霸凌學生。人本也指出，翁與麥劉讓學生當免費勞工，疑似將來路不明的名單用以申請體操協會會員，灌入人頭會員，疑似欲以此掌握體操協會。

女足後…台師大體操教練爆霸凌、性騷 教育部：組專案小組檢視訓練文化

台師大競技運動系及其相關體操培訓體系小師大體操班傳出霸凌案，競技運動系副教授、巴黎奧運體操銅牌唐嘉鴻前教練翁士航及助理教練麥劉湘涵，於訓練過程中涉有不當管教與權力壓迫情形。教育部表示，該案在去年8月接獲檢舉後，隨即展開嚴謹督導與專案訪視，督促學校依相關法規進行調查及處理，並安排代理教練，銜接訓練及課程；同時已籌組專案輔導小組，協助校方檢視整體訓練文化與制度，以防類似事件再度發生。

奧運教練遭控霸凌性騷 翁士航：教學過程透明可受公評

台師大體操隊總教練翁士航與助理教練麥劉湘涵，今天遭到立委與人本教育基金會指控霸凌與性平案，對於外界指控，翁士航上午舉行記者會，並透過聲明表示，所有教學過程均處於高度透明且可受公評的狀態，將會靜候公正調查。

獎金不重要了！彰化偏鄉校長留任創新高「大校忙著辦案 沒空辦學」

彰化縣政府發布偏鄉國中小學校校長留任名單，人數創歷史新高紀錄，都會區大校校長認為，教育部久任獎金奏效，及校事會議修正後讓大校陷入忙著處理檢舉案及大校多事雜等因素，降低偏鄉甚至小校校長申請調往中大型學校的意願。

終身學習券、館所通行票5月1日開抽 最高抵免1500元

教育部今天宣布提供5萬4000張「終身學習券」與2萬張「館所通行票」，5月1日開抽。年滿6歲以上國人皆可登記抽取，終身學習券最高可抵用1500元，除了原有的社區大學、樂齡大學可使用之外，再增加空中大學、30+大學為使用場域，鼓勵民眾一起終身學習，抽中館所通行票，全台11所場館一年內不限次數免費參觀。

教師荒嚴重！北市7月起調升國高中課後教師鐘點費

全台教師荒嚴重，教育部今年起調升高中以下兼任及代課教師鐘點費，然而課後鐘點費並未一併調升，形成加班鐘點費比上班鐘點低詭異現象。北市議員呼籲，北市參加課後照顧班學生多，教育局應主動自籌經費調整或與中央積極爭取，而不是消極不作為。教育局表示，將於7月起調高國高中課後鐘點費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。