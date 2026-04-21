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教育靠科技及快樂學習？ 政大學者：不要迷信

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教育示意圖。圖／AI生成
教育示意圖。圖／AI生成

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】台灣教育界過去普遍認為教育要用科技才進步，而且還要像遊戲一樣快樂學習。國立政治大學法律系副教授廖元豪表示，這是教育迷思。

廖元豪撰寫專文指出，現在有兩個教育迷思：

一、傳統方式（紙本、閱讀、計算）很落伍，要用科技才進步。

二、教育要像遊戲一樣（快樂學習）。

他提及《紐約時報》文章的作者指出，美國在過去十年，教育過度依賴科技（ed-tech）與遊戲化（gamification），帶來很多負面影響 。美國先前對每位學生配發電腦或平板，並且將「學習遊戲化」的做法，自以為活潑進步，但其實是教育史上的一大錯誤 。

廖元豪在《聚論壇》的專欄呼應表示，「數位原住民」這個神話沒有想像中那麼好，因為人類的大腦結構並未因為科技出現而改變，看螢幕太多，反而使大腦皮質變薄 。或許成人在職場使用科技可以提高效率，但小孩的學習需要更多的「感官」學習 。研究顯示，在螢幕上「閱讀」，學生的理解力大大降低。

更根本的是，「快樂學習」也是迷思：真正的學習，需要面對不確定性、挫折、掙扎，但遊戲教學，強調「無摩擦」（無阻力），降低了學生應對困難議題的能力 ，使他們難以進步。

廖元豪認為，《紐約時報》文章主要談中小學教育，但有些問題同樣適用在大學教育：

一、筆電副作用：研究顯示，大學生在課堂上使用筆電，平均每小時有 38 分鐘花在與課程無關之事！

二、記憶才能內化：就算在 Google 時代，「記憶」依然非常關鍵。儲存在大腦中（而非雲端）的知識，才是激發創意與批判性思考的種子。這對於大學教育來說，更加關鍵。

三、「遊戲化心態」導致的適應障礙：許多學生在進入大學後，會感到恐慌因為：第一，他們無法處理「開放式問題」（習慣了有單一正確答案的 gamified 系統），第二，長篇閱讀恐懼症：當教授要求閱讀一整本小說或艱深文獻時，習慣了「分塊式」數位學習的學生會感到太難。

四、嚴肅的智識工作仍不可取代：嚴肅的智識工作與道德推理（serious intellectual work and moral reasoning）是無法被遊戲化的 。這提醒大學教育者，教學的深度不應為了「趣味性」或「數位化」而妥協。

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政大 美國 廖元豪 紐約時報

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