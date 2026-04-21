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女足後…台師大體操教練爆霸凌、性騷 教育部：組專案小組檢視訓練文化

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
針對台師大運動競技學系涉霸凌及性平事件案，教育部表示已籌組專案輔導小組，協助校方檢視整體訓練文化與制度。圖／本報資料照片。
針對台師大運動競技學系涉霸凌及性平事件案，教育部表示已籌組專案輔導小組，協助校方檢視整體訓練文化與制度。圖／本報資料照片。

台師大競技運動系及其相關體操培訓體系小師大體操班傳出霸凌案，競技運動系副教授、巴黎奧運體操銅牌唐嘉鴻前教練翁士航及助理教練麥劉湘涵，於訓練過程中涉有不當管教與權力壓迫情形。教育部表示，該案在去年8月接獲檢舉後，隨即展開嚴謹督導與專案訪視，督促學校依相關法規進行調查及處理，並安排代理教練，銜接訓練及課程；同時已籌組專案輔導小組，協助校方檢視整體訓練文化與制度，以防類似事件再度發生。

針對人本教育基金會今（21）日召開記者會針對台師大運動競技學系涉霸凌及性平事件案，教育部表示，案內相關教師經調查確認成立霸凌，分別停聘2年及終止聘任契約，也認定性騷擾成立。同時因應台師大接連發生相關運動競技系事件，如女足及體操案件，教育部已籌組專案輔導小組，協助學校進行整體訓練文化與制度之檢視與改善，避免類似事件再次發生。

在校園霸凌事件部分，教育部說，校方於接獲檢舉當日（114年8月14日）即完成校安通報及社政通報，並依校園霸凌防制準則規定辦理。該案經調查認定霸凌成立，並就案內兩名教師分別處以停聘2年及終止契約處分，另建議2年內不得再聘任為教學人員。

關於停聘2年案，學校已函報教育部，現由教育部依法審議中。教育部表示，審議結束後，當事人如不服學校終局實體處理，於收受終局實體處理之次日起30日內，學生得填具陳情書向學校所屬主管機關陳情，教師則可依教師法提出申訴救濟。

另在校園性別事件部分，教育部表示，校方於接獲檢舉當日完成校安通報，並依性別平等教育法規定辦理。經調查結果認定性騷擾成立，並決議當事教師應接受心理輔導及8小時性別平等教育。但後續當事學生及教師均提出申復，教育部於115年2月9日函復認定申復有理由，應予重新調查。該校已於115年2月24日重啟調查程序，待調查完成後，將再行通知當事人相關結果，教育部也將持續督導該校依規定妥處。

教育部進一步表示，為維護學生權益，於接獲檢舉之初，即於114年8月27日入校進行專案訪視會議，要求學校依據學生輔導法，結合專業輔導資源，針對有需求的學生提供個別化諮商與心理支持，並安排代理教練銜接訓練及課程，確保學生訓練、受教權益及在相關程序中獲得必要協助與保障。

教育部強調，該案涉及法律部分，將提供學生法律協助，並強化與運動部橫向聯繫機制，以確保學生於安全環境學習，發揮即時協助的成效。

文化 教育部 巴黎

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