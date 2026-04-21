奧運教練翁士航涉霸凌案 人本再指「灌人頭」企圖掌握體操協會
人本教育基金會今召開記者會，控國立台灣師範大學運動競技學系副教授翁士航與助理教練麥劉湘涵霸凌學生。人本也指出，翁與麥劉讓學生當免費勞工，疑似將來路不明的名單用以申請體操協會會員，灌入人頭會員，疑似欲以此掌握體操協會。
人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，翁與麥劉疑似霸凌學生外，也要求大學部學生無償勞動，如幫忙抄寫人頭進入體操協會。出示的通話群組截圖顯示，麥劉湘涵要求學生將不明來源的個人資訊填入體操協會入會申請書，並統一繳費，稱名單要送入體操協會。
馮喬蘭指出，群組中顯示的匯款資料等，都不是加入會員者實際操作匯款等手續。質疑疑似提報人頭會員，以利自己掌握體操協會，還要學生幫忙抄寫名單，評估恐涉違法。
人本指出，翁士航團隊一名高姓成員，過去也曾擔任小師大的教練，日前當選了體操協會理事長；此外，另有師大、小師大學生家長共六人當選理事，質疑翁透過其團隊成員掌控體操協會，恐讓威權操控的氛圍在體操界蔓延。
運動部綜合規劃司則表示，體操協會屬於人民團體，但政府有監督責任。體操協會理監事已於3月29日進行改選，部內長官都有到場，但當天沒有人提出委託書等相關問題，但若有提出相關事證，將會啟動行政調查。
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