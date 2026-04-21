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基隆議長童子瑋入校關心營養午餐 藍營指違行政中立
民進黨基隆市長參選人、議長童子瑋兩度入校關心營養午餐引起關注，國民黨基隆市黨部今天表示，此舉已涉及校園行政中立問題，呼籲立即停止。議長童子瑋辦公室表示，無回應。
國民黨基隆市黨部上午舉行記者會，黨部副發言人黃博源表示，依相關規定，校園應維持政治中立，避免政治活動介入，童子瑋屢次進入校園與學生互動，已引發社會關注與校方執行壓力。
黃博源說，童子瑋消費無辜的學子，及勤懇堅守崗位原則的教師及公務員，呼籲童子瑋立即停止相關不適當行為，確實遵守法規與社會期待，避免持續引發爭議。
國民黨基隆市議員韓世昱指出，他是議會教育小組成員，教育小組入校不會無緣無故就到教育現場，即便是中午用餐時段，建議童子瑋能與教育小組一同循正常程序，向市府教育處提出申請入校，一起關心營養午餐品質。
童子瑋分別於15日及昨天，前往碇內國小、仁愛國小瞭解營養午餐菜色，並與學生一同用餐，市府指童子瑋屢次違反校園行政中立，呼籲勿將校園作為政治操作場域。童子瑋回應，不要什麼事情都政治化，他在12月25日前是議員也是議長。
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