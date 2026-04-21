教師荒嚴重！北市7月起調升國高中課後教師鐘點費
全台教師荒嚴重，教育部今年起調升高中以下兼任及代課教師鐘點費，然而課後鐘點費並未一併調升，形成加班鐘點費比上班鐘點低詭異現象。北市議員呼籲，北市參加課後照顧班學生多，教育局應主動自籌經費調整或與中央積極爭取，而不是消極不作為。教育局表示，將於7月起調高國高中課後鐘點費。
中央宣布自今年起高中以下兼任及代課教師鐘點費調升20%，國小一小時從336元變成405元、國中從378元變成455元、高中420元變505元，但調升的是正常上班時間鐘點費，卻不包含下班後課後輔導鐘點費卻未同步調漲，導致加班鐘點費低於上班鐘點費，國小課後鐘點費是400元、國中是450元。
議員耿葳指出，在全台教師越缺越多，卻仍有該現象並不合理，而台北市有很多家庭父母是雙薪，參加課後輔導班比例很高，北市更應優先去調增課後鐘點費，讓更多老師願意投入，她舉例，新竹縣從今年2月底開始，國中課後輔導及高中以下學生課後教師鐘點費，全面調升20%，新竹市、花蓮縣都有檢討並調升。
耿葳認為，教育局針對包含首都加給、鐘點費等議題都表示要由中央決策，但她認為這番說法過於消極，台北市應該更積極包含自籌財源，走在各縣市前面，特別台北市教師流失率是全台最高，呼籲應盡速呈報市政會議，用府及高度解決該問題。
教育局長湯志民表示，國高中課後鐘點費已經提報，7月起國中預計調增至600元、高中660元，至於小學部分因為相關規範由中央制定，費用是中央和地方政府共同負擔，鐘點費中央負擔近7成，若地方政府調整需要去計算差價，費用估算增加9千多萬，要去和中央討論溝通。
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