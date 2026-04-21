快訊

柯文哲遭噴辣椒水案 分局長「丟垃圾」畫面曝光…四叉貓拋1疑問

台股收漲646點邁向38K 聯發科躍多頭指標站上2千元

二戰後首度解禁「死亡產業」！日本允許出售殺傷武器 亞洲2國有興趣

聽新聞
0:00 / 0:00

教師荒嚴重！北市7月起調升國高中課後教師鐘點費

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
全台教師荒嚴重，教育部今年起調升高中以下兼任及代課教師鐘點費，然而課後鐘點費並未一併調升，北市教育局宣布，將於7月起調高國高中課後鐘點費。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
全台教師荒嚴重，教育部今年起調升高中以下兼任及代課教師鐘點費，然而課後鐘點費並未一併調升，北市教育局宣布，將於7月起調高國高中課後鐘點費。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

全台教師荒嚴重，教育部今年起調升高中以下兼任及代課教師鐘點費，然而課後鐘點費並未一併調升，形成加班鐘點費比上班鐘點低詭異現象。北市議員呼籲，北市參加課後照顧班學生多，教育局應主動自籌經費調整或與中央積極爭取，而不是消極不作為。教育局表示，將於7月起調高國高中課後鐘點費。

中央宣布自今年起高中以下兼任及代課教師鐘點費調升20%，國小一小時從336元變成405元、國中從378元變成455元、高中420元變505元，但調升的是正常上班時間鐘點費，卻不包含下班後課後輔導鐘點費卻未同步調漲，導致加班鐘點費低於上班鐘點費，國小課後鐘點費是400元、國中是450元。

議員耿葳指出，在全台教師越缺越多，卻仍有該現象並不合理，而台北市有很多家庭父母是雙薪，參加課後輔導班比例很高，北市更應優先去調增課後鐘點費，讓更多老師願意投入，她舉例，新竹縣從今年2月底開始，國中課後輔導及高中以下學生課後教師鐘點費，全面調升20%，新竹市、花蓮縣都有檢討並調升。

耿葳認為，教育局針對包含首都加給、鐘點費等議題都表示要由中央決策，但她認為這番說法過於消極，台北市應該更積極包含自籌財源，走在各縣市前面，特別台北市教師流失率是全台最高，呼籲應盡速呈報市政會議，用府及高度解決該問題。

教育局長湯志民表示，國高中課後鐘點費已經提報，7月起國中預計調增至600元、高中660元，至於小學部分因為相關規範由中央制定，費用是中央和地方政府共同負擔，鐘點費中央負擔近7成，若地方政府調整需要去計算差價，費用估算增加9千多萬，要去和中央討論溝通。

教師 教育部 北市 缺才

延伸閱讀

教師身心假併入「事假」教團籲分開算 基層校長盼改以「日計」

員額控管太嚴？議員批台南教師返鄉任教好難 市府：少子化需管控

相關新聞

獎金不重要了！彰化偏鄉校長留任創新高「大校忙著辦案 沒空辦學」

彰化縣政府發布偏鄉國中小學校校長留任名單，人數創歷史新高紀錄，都會區大校校長認為，教育部久任獎金奏效，及校事會議修正後讓大校陷入忙著處理檢舉案及大校多事雜等因素，降低偏鄉甚至小校校長申請調往中大型學校的意願。

奧運教練遭控霸凌性騷 翁士航：教學過程透明可受公評

台師大體操隊總教練翁士航與助理教練麥劉湘涵，今天遭到立委與人本教育基金會指控霸凌與性平案，對於外界指控，翁士航上午舉行記者會，並透過聲明表示，所有教學過程均處於高度透明且可受公評的狀態，將會靜候公正調查。

終身學習券、館所通行票5月1日開抽 最高抵免1500元

教育部今天宣布提供5萬4000張「終身學習券」與2萬張「館所通行票」，5月1日開抽。年滿6歲以上國人皆可登記抽取，終身學習券最高可抵用1500元，除了原有的社區大學、樂齡大學可使用之外，再增加空中大學、30+大學為使用場域，鼓勵民眾一起終身學習，抽中館所通行票，全台11所場館一年內不限次數免費參觀。

教師荒嚴重！北市7月起調升國高中課後教師鐘點費

全台教師荒嚴重，教育部今年起調升高中以下兼任及代課教師鐘點費，然而課後鐘點費並未一併調升，形成加班鐘點費比上班鐘點低詭異現象。北市議員呼籲，北市參加課後照顧班學生多，教育局應主動自籌經費調整或與中央積極爭取，而不是消極不作為。教育局表示，將於7月起調高國高中課後鐘點費。

奧運教練翁士航涉霸凌案 人本再指「灌人頭」企圖掌握體操協會

人本教育基金會今召開記者會，控國立台灣師範大學運動競技學系副教授翁士航與助理教練麥劉湘涵霸凌學生。人本也指出，翁與麥劉讓學生當免費勞工，疑似將來路不明的名單用以申請體操協會會員，灌入人頭會員，疑似欲以此掌握體操協會。

從「情字這條路」到「海海人生」 灣聲樂團重現四大流行歌女詞人傳奇

「哪會哪會同款，情字這條路...」1988 年，由慎芝女士填詞的《情字這條路》，以其獨特的文學氣質與台語韻腳，道盡了台灣女性在情感世界裡的倔強與溫柔。這不僅是慎芝畢生唯一的台語詞作，更是一代人共同的情感記憶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。