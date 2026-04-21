台、日、韓、蒙古教師工會代表匯集台北 共商氣候變遷衝擊
台灣、日本、韓國、蒙古等多個北亞教師工會組織今天匯集台北，透過「教育者的氣候正義與公正轉型」，討論氣候變遷對教育系統的影響。
全國教師工會總聯合會（全教總）發布新聞稿，今天與國際教育組織亞太分會（EIAP）合作，邀請北亞的日本、韓國、蒙古的全國級教師工會來台，北亞4國教師工會首次就氣候議題進行交流。
全教總專業發展中心執行長葉明政以台灣為例，教室酷熱嚴重影響學生健康與學習專注力，偏鄉校園的通勤保障議題，更是氣候變遷下最真實的「環境正義」考驗。
葉明政說，教學環境的惡化會加劇受教權的不平等，教師工會爭取冷氣裝設到全面的偏鄉通勤補助與天災保險，不只是為了「舒適」，更是為了守護每一位師生的「基本人權」。
日本、韓國、蒙古代表也分享，近年出現持續性極端高溫、降雨模式改變，連帶造成熊害、影響畜牧業穩定等。各國教師工會透過聯合授課、講座，培育青年行動者，表達教育者實踐氣候正義的決心。
台灣氣候行動網絡研究員魏揚引述海內外研究報告指出，2025年全球有2.42億學生因氣候變遷而被迫中斷學習。教師和學生不只是「被影響的人」，教育必須促進學生成為「促成改變的行動者」，能知情判斷、集體行動，從認知層次走向行動能力的培養。
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