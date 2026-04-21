從「情字這條路」到「海海人生」 灣聲樂團重現四大流行歌女詞人傳奇
「哪會哪會同款，情字這條路...」1988 年，由慎芝女士填詞的《情字這條路》，以其獨特的文學氣質與台語韻腳，道盡了台灣女性在情感世界裡的倔強與溫柔。這不僅是慎芝畢生唯一的台語詞作，更是一代人共同的情感記憶。
母親節前夕，灣聲樂團將於5 月 2 日至 3 日在誠品表演廳舉辦《台灣的母音 VI：慎芝、陳家麗、陳玉貞、丁曉雯》音樂會。不同於一般的流行金曲演唱會，灣聲樂團以純粹弦樂編制，重新詮釋四位傳奇女性詞人的經典作品，並特邀資深音樂製作人丁曉雯擔任導聆，帶領觀眾穿越時光，聽見那些藏在文字縫隙裡的生命故事。
灣聲樂團精選慎芝、陳家麗、陳玉貞、丁曉雯四位女性詞人的作品。從《情字這條路》那份「明知會痛，嘛欲行」的無悔，到陳家麗《我的未來不是夢》激勵整整一代青年的熱血；從陳玉貞《海海人生》的豁達，到丁曉雯《你是我胸口永遠的痛》裡的深情獨白。灣聲樂團透過弦樂，將原本直白的歌詞意境，轉化為豐富的聲響層次。
灣聲表示，本次音樂會第三度邀請四位女性詞人之一的丁曉雯擔任音樂會導聆人。作為《愛上一個不回家的人》、《祝福》等膾炙人口歌曲的創作者，丁曉雯將在音樂會中分享這些經典歌詞背後的創作故事與時代背景——或許是一段不為人知的緣由，又或許是當年錄音室裡的某個決定性瞬間。
透過她的引導，觀眾不僅是「聽音樂」，更是「讀歷史」，深入理解這四位女性詞人如何在當年的流行樂壇中，寫下屬於女性的細膩觀點。
「我們希望透過古典音樂，重新演繹這些乘載著臺灣人共同記憶的經典旋律。」灣聲樂團音樂總監李哲藝表示，這場音樂會不僅是獻給母親的禮物，更是獻給在生活中努力書寫自己故事的每一位「她」。
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