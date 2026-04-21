獎金不重要了！彰化偏鄉校長留任創新高「大校忙著辦案 沒空辦學」

彰化縣政府發布偏鄉國中小學校校長留任名單，人數創歷史新高紀錄，都會區大校校長認為，教育部久任獎金奏效，及校事會議修正後讓大校陷入忙著處理檢舉案及大校多事雜等因素，降低偏鄉甚至小校校長申請調往中大型學校的意願。

獲留任的偏鄉國中小學校長有6人，任期進入第三任，一改過去偏鄉學校任滿3年半或最多7年即申請調任的情形，可領到教育部在偏鄉學校任滿8年久任獎金7萬元，如果是教師在偏鄉學校任滿8年同樣可得到久任獎金7萬元。

一名偏鄉校長指出，教育部自107學年度實施偏鄉學校久任獎金制度，彰化縣不像中投等縣市有特別偏鄉，也不像花東等縣市有極偏鄉的國中小學，因此任滿8年獎金為7萬元，任滿11年獎金11萬元，久任獎金制度實施至今未滿11年，還沒校長和老師領到11萬元。

這名偏鄉校長表示，偏鄉學校師資、教育資源、學生生源的條件不如都會區學校，但偏鄉人情味較濃厚、家長相對單純、老師自知處境困難而勤勉努力，如果校長在偏鄉學校經營順利或小有成績都願意留下繼續辦學，比起到都會區可能每天擔心爆出檢舉、申訴案，落入「大校忙辦案，沒空辦學」窘境，不如留在偏鄉，久任獎金沒那麼重要。

另一名偏鄉校長說，偏鄉弱勢學生占比動輒六成以上，家長、在地居民可能看不到未來可能發生的問題，校長應引入更多社會資源、帶領行政和教學團隊，根據學校發展需求融入課程，讓學生可以看得更高、更遠；經過校長兩個任期的經營，學生已能自動自發學習並勇敢自我挑戰，令校長欣慰。

偏鄉校長又說，近年教育部、縣政府寬列經費補助偏鄉學校辦學，偏鄉小校不再像過去那麼辛苦，有較多資源讓校長發揮教育理念，且偏鄉小校若有事情把大家找過來、坐下來好好談，溝通管道直接，相對事情就少，也是校長願久任偏鄉小校的原因。