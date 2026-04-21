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台中特教校友街演10年存5萬 捐母校助學弟妹築夢

中央社／ 記者趙麗妍台中21日電

台中特殊教育學校首名取得街頭藝人證照的校友許育瑋，以「唐寶寶」陶笛藝人在街頭演出10多年，他存下新台幣5萬元將全數捐給學校，希望幫助更多學弟妹勇敢築夢。

許育瑋是台中特殊教育學校的校友，患有唐氏症（Down Syndrome）伴隨智能、視障及語障多重障礙。台中特殊教育學校輔導主任陳蔚綺告訴中央社記者，許育瑋在學期間，精進樂器技巧，用2年時間準備，在畢業前就考取街頭藝人證照，為台中特殊教育學校首名取得街頭藝人證照的學生。

陳蔚綺指出，許育瑋努力苦學，在校期間就開始在街頭表演，畢業後更以街頭藝人為職業，每天在家練習3小時，每場演出兢兢業業、全力以赴，即使下雨也會全力做好表演，10多年的街藝人生，生活費自給自足。

陳蔚綺說，10多年來，台中特殊教育學校陸續有50多名學弟妹，跟隨許育瑋的腳步也成為街頭藝人，在台中、高雄、澎湖等多縣市街頭演出。許育瑋4月23日將回母校分享生命故事，並將多年來街頭表演所存下的5萬元捐助母校，希望幫助更多學弟妹也能踏上築夢旅途。

新台幣 中央社 街頭藝人

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