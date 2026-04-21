奧運教練遭控霸凌性騷 翁士航：教學過程透明可受公評

台師大體操隊總教練翁士航與助理教練麥劉湘涵，今天遭到立委與人本教育基金會指控霸凌與性平案，對於外界指控，翁士航上午舉行記者會，並透過聲明表示，所有教學過程均處於高度透明且可受公評的狀態，將會靜候公正調查。
面對人本基金會的質疑，翁士航表示體操隊長期建立嚴格訓練制度，但並無霸凌行為，「沒有的事情就是沒有」，被指遭霸凌的多名學員家長及被指控的學生上午也在記者會中出面說明，否認相關指控。翁士航也提到，目前正持續向教育部與相關單位提出證據，希望透過調查還原真相。
對於外界指稱訓練過程中出現不當肢體接觸，翁士航回應媒體提問強調，所謂「碰觸女學生胸部」的說法並非事實，「所謂的胸口的部分，這個事件是子虛烏有，我們在做臥推的過程當中，我帶女子選手，本身就非常注意以及非常小心，所以我從來不一對一訓練，我都是以團體一對三，甚至更多的女子選手一起共同訓練。」
彰化縣政府發布偏鄉國中小學校校長留任名單，人數創歷史新高紀錄，都會區大校校長認為，教育部久任獎金奏效，及校事會議修正後讓大校陷入忙著處理檢舉案及大校多事雜等因素，降低偏鄉甚至小校校長申請調往中大型學校的意願。
台師大體操隊總教練翁士航與助理教練麥劉湘涵，今天遭到立委與人本教育基金會指控霸凌與性平案，對於外界指控，翁士航上午舉行記者會，並透過聲明表示，所有教學過程均處於高度透明且可受公評的狀態，將會靜候公正調查。
教育部今天宣布提供5萬4000張「終身學習券」與2萬張「館所通行票」，5月1日開抽。年滿6歲以上國人皆可登記抽取，終身學習券最高可抵用1500元，除了原有的社區大學、樂齡大學可使用之外，再增加空中大學、30+大學為使用場域，鼓勵民眾一起終身學習，抽中館所通行票，全台11所場館一年內不限次數免費參觀。
「哪會哪會同款，情字這條路...」1988 年，由慎芝女士填詞的《情字這條路》，以其獨特的文學氣質與台語韻腳，道盡了台灣女性在情感世界裡的倔強與溫柔。這不僅是慎芝畢生唯一的台語詞作，更是一代人共同的情感記憶。
人本教育基金會執行長馮喬蘭上午與立法委員陳培瑜、張雅琳、吳沛憶、台師大學生會會長黃莨騰在立法院舉行記者會，指控台師大競技運動系副教授翁士航長期利用身為體操隊總教練的權威，在隊上形塑封建式的恐怖統治，不僅要求學生下跪對話，還涉嫌觸碰女學生胸部。吳沛憶指出，台師大明明已經立案調查，竟然可以不通報，讓翁士航還能在近期的全中運擔任裁判。
台中市某國小少棒隊松姓教練性侵案震驚社會，他曾因妨害性自主案件遭法院判緩刑5年，但是學校聘用他時，其「警察刑事紀錄證明」（良民證）卻沒有登載前科，學校在不知情下錄用他，種下禍因。 此案揭開「良民證」制度的漏洞，聯合報數位版記者進一步查閱多宗法院判決書。更發現許多狼師犯下猥褻未成年人罪行後，常獲法院判決「緩刑」或「易科罰金」，他們往後應徵教職時，良民證不會顯示前科，成為潛在危險因子，本文解析為何這類犯罪有很高機會判緩刑，若要檢討制度，修法方向為何？
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