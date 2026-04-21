奧運教練遭控霸凌性騷 翁士航：教學過程透明可受公評

台師大體操隊總教練翁士航與助理教練麥劉湘涵，今天遭到立委與人本教育基金會指控霸凌與性平案，對於外界指控，翁士航上午舉行記者會，並透過聲明表示，所有教學過程均處於高度透明且可受公評的狀態，將會靜候公正調查。

面對人本基金會的質疑，翁士航表示體操隊長期建立嚴格訓練制度，但並無霸凌行為，「沒有的事情就是沒有」，被指遭霸凌的多名學員家長及被指控的學生上午也在記者會中出面說明，否認相關指控。翁士航也提到，目前正持續向教育部與相關單位提出證據，希望透過調查還原真相。

對於外界指稱訓練過程中出現不當肢體接觸，翁士航回應媒體提問強調，所謂「碰觸女學生胸部」的說法並非事實，「所謂的胸口的部分，這個事件是子虛烏有，我們在做臥推的過程當中，我帶女子選手，本身就非常注意以及非常小心，所以我從來不一對一訓練，我都是以團體一對三，甚至更多的女子選手一起共同訓練。」

台師大體操隊總教練翁士航遭到立委與人本教育基金會指控霸凌與性平案，對於外界指控，翁士航召開記者會，表示所有教學過程均處於高度透明且可受公評的狀態，將會靜候公正調查。記者林俊良／攝影

面對人本基金會的質疑，台師大體操隊總教練翁士航（右）表示，體操隊長期建立嚴格訓練制度，並無霸凌行為，被指遭霸凌的多名學員家長及被指控的學生上午也在記者會中出面說明，否認相關指控。記者林俊良／攝影

面對人本基金會的質疑，台師大體操隊總教練翁士航（右）表示，體操隊長期建立嚴格訓練制度，但並無霸凌行為，「沒有的事情就是沒有」，被指遭霸凌的多名學員家長及被指控的學生上午也在記者會中出面說明，否認相關指控。記者林俊良／攝影