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影／奧運體操教練遭爆霸凌性騷 人本指控翁士航形塑恐怖統治

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
人本教育基金會執行長馮喬蘭（左二）上午與立法委員陳培瑜（左一）、張雅琳（右二）、台師大學生會會長黃莨騰（右）在立法院舉行記者會，指控台師大競技運動系副教授翁士航長期利用身為體操隊總教練的權威，在隊上形塑封建式的恐怖統治，不僅要求學生下跪對話，還涉嫌觸碰女學生胸部。記者余承翰／攝影
人本教育基金會執行長馮喬蘭（左二）上午與立法委員陳培瑜（左一）、張雅琳（右二）、台師大學生會會長黃莨騰（右）在立法院舉行記者會，指控台師大競技運動系副教授翁士航長期利用身為體操隊總教練的權威，在隊上形塑封建式的恐怖統治，不僅要求學生下跪對話，還涉嫌觸碰女學生胸部。記者余承翰／攝影

人本教育基金會執行長馮喬蘭上午與立法委員陳培瑜、張雅琳、吳沛憶、台師大學生會會長黃莨騰在立法院舉行記者會，指控台師大競技運動系副教授翁士航長期利用身為體操隊總教練的權威，在隊上形塑封建式的恐怖統治，不僅要求學生下跪對話，還涉嫌觸碰女學生胸部。吳沛憶指出，台師大明明已經立案調查，竟然可以不通報，讓翁士航還能在近期的全中運擔任裁判。

馮喬蘭表示，翁士航在隊上的不合理要求，包含要學生跪著與其對話、讓學生跪地奉茶、集體羞辱學生、要求學生用特定格式傳訊息，長期貶抑學生人格並瓦解自我意識，甚至還利用這些權威及訓練時機，觸碰女學生胸部。其助理教練麥劉湘涵更被指控凌虐幼童，手段包含罰倒立至眼皮紅腫、關廁所壓制、甚至導致4歲幼童失禁。

陳培瑜批評，師大去年才爆發女足抽血案，今年體操隊又發生霸凌與性平案件，但是師大處理態度卻仍然消極，根本不在狀況之內。吳沛憶表示，從女足案到體操隊，台師大運動競技學系再次被揭發嚴重師對生侵害，呼籲校方主動站出來保護學生，調查是否還存有更多未爆彈，並檢討課程設計、轉系制度等結構面問題。

人本教育基金會執行長馮喬蘭（中）上午與立法委員陳培瑜（左二）、張雅琳（右二）、吳沛憶（左一）、台師大學生會會長黃莨騰（右一）在立法院舉行記者會，指控台師大競技運動系副教授翁士航長期利用身為體操隊總教練的權威，在隊上形塑封建式的恐怖統治，不僅要求學生下跪對話，還涉嫌觸碰女學生胸部。記者余承翰／攝影
人本教育基金會執行長馮喬蘭（中）上午與立法委員陳培瑜（左二）、張雅琳（右二）、吳沛憶（左一）、台師大學生會會長黃莨騰（右一）在立法院舉行記者會，指控台師大競技運動系副教授翁士航長期利用身為體操隊總教練的權威，在隊上形塑封建式的恐怖統治，不僅要求學生下跪對話，還涉嫌觸碰女學生胸部。記者余承翰／攝影

立法院 師大 吳沛憶

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