多益普及測驗台生成績維持穩定 8年級平均達A2

多益普及測驗（TOEIC Bridge）2025年台灣學生成績統計報告今天公布，近3年維持穩定水準，國中8年級學生平均可達歐洲語言共同參考架構（CEFR）A2水準。

多益普及測驗（TOEIC Bridge）是多益（TOEIC）系列測驗中，針對初中階英語學習者設計的英語評估工具，題型設計貼近生活情境，涵蓋校園、交通、購物與社交等常見場景，著重檢視考生是否具備實際運用英語完成生活任務的能力。

多益台灣區總代理忠欣公司今天發布新聞稿指出，2025年台灣中學生英語能力隨年齡穩定成長，12歲平均59分、13歲平均65分、14歲達70分，反映學生在校學習歷程中英語能力逐步累積與提升的軌跡。

以CEFR對照，全體考生中超過半數的聽力與閱讀能力已達A2等級，其中約4成考生在聽力測驗中達到A2水準，代表考生已能理解簡單句子與日常對話，熟悉常見單字與基礎文法，並能掌握日常生活的基本溝通內容。

忠欣公司表示，近年政府推動2030雙語政策、校園雙語生活化計畫，持續提升校園英語使用情境與學習環境，已可觀察到具體成效。學生在不同學習階段逐步強化英語能力，並透過標準化測驗有效掌握自身學習進程，英語能力穩定成長。