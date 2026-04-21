奧運體操教練翁士航及助理教練麥劉霸凌性騷案都成立 台師大停聘2年、終止契約

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，翁士航運用教練權威要求與訓練無關事，甚至掌控學生的尊嚴，要求學生道歉時需下跪，或要求學生以高跪姿勢跟教練講話；來賓參訪時以高跪姿迎接來賓，並稱此為紀律的展現。

馮喬蘭也指出，麥劉湘涵對小學員打巴掌，要求學生倒立兩小時導致眼睛嚴重浮腫。經台師大霸凌調查，翁士航遭停聘二年，麥劉則終止聘約且兩年不得擔任教育人員，翁士航稱沒有動手，但麥劉的行為翁士航並無制止，也沒有人去向翁求救，在於學生都知道此和翁有關。

一名女學生則透過影片指控，她表示，「他（翁士航）不只是教練，更像我在師大的第二位父親，卻也成為囚禁我們的枷鎖。」指翁要求學生跪著遞咖啡、眼神不能高過教練，曾說服自己教練的要求是專業、教育，甚至訓練時手壓到女選手胸部中間，也認為是選手推臥時不夠努力。直到看到學生遭逼倒立二小時，才明白此非教育，也因此出現創傷壓力症候群，常會在深夜清醒，需靠藥物才能再入睡；甚至晚間在路燈下看見「光頭」的陌生人，會全身發冷。

記者會現場也播放一段麥劉湘涵的錄音，麥劉制止學生玩打巴掌遊戲，並要求當事學生出手打自己，麥劉對學生吼到：「打啊！打啊！我的臉在這裡，你來打我啊，我跟你玩。」學童隨即哭泣，麥劉則表示：「會怕啊！你打到我了，換我，我們互相。」

立委陳培瑜則表示，台師大未將調查報告送教育部、運動部與體操協會，因此翁與麥劉不會被撤銷教練證，依然能繼續出沒於社區俱樂部甚至全中運。又包括巴黎奧運單槓銅牌唐嘉鴻在內，非常多選手都曾感謝翁士航的提拔，但體育界最大的痛苦與困境，就是在於教練是恩人、家人也可能是加害者，體制的複雜性，是體育班急需改革的原因。

黃莨騰說，教練掌握學生選手未來進入大學的選才權力，更可能掌握其生涯發展。對此，學生會建議，有鑒於競技運動特殊性，學校應該設有一轉系的簽核替代機制，如由學輔中心等擔任，當學生轉系時，也能給予指引。

教育部學特司副司長許嘉倩指出，該案分霸凌案、性騷案，霸凌調查結果成立，已給予兩名教練懲處；性騷亦成立，但學校認為情節輕微，要求教師進行八小時性平相關課程。目前學生與教師都已申覆，性騷案正重啟調查，教育部會持續關注。教育部也會針對運動競技系成立專案小組，針對體制甚至術科訓練提供專業輔導，也會跟運動部進一步討論，做好橫向連結。

運動部競技運動司專門委員周德倫表示，三月時已請台師大提供調查報告，但台師大只願意提供給主管機關教育部，運動部收到調查報告，才能請紀律委員會處理兩人教練證事宜。目前已於系統中遮蔽兩人資訊，屆時紀律委員會收到報告並做成結果，就會將兩人資訊於系統中撤下並公告周知。

台師大主任秘書林安邦指出，去年八月接獲通知後啟動社政、校安通報，並讓教練暫時停止授課，也找代理教師接手訓練。涉及霸凌案的教師已分別給予停聘二年、終止契約且二年內不得再聘認為教練等處分，並依法報教育部審議中；性平案一項，學校已依照主管機關意見重啟調查中。另外，由於調查報告須保密，因此不適合提交教育部前先給予其他部會。