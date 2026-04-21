終身學習券、館所通行票5月1日開抽 最高抵免1500元

教育部今天宣布提供5萬4000張「終身學習券」與2萬張「館所通行票」，5月1日開抽。年滿6歲以上國人皆可登記抽取，終身學習券最高可抵用1500元，除了原有的社區大學、樂齡大學可使用之外，再增加空中大學、30+大學為使用場域，鼓勵民眾一起終身學習，抽中館所通行票，全台11所場館一年內不限次數免費參觀。

今年票券開抽名額較114年度增加3倍，凡年滿6歲（含）以上具中華民國國籍且有國民身分證統一編號的國人，自今年5月1日起至5月21日至終身學習資源平台（ https://11e.moe.edu. tw/ ）的「終身學習票券網」（ Chttps://1le-11v.moe. edu. tw / ）登記完成後，即可參加抽取前開票券，並可於5月22日於教育部網站、終身學習資源平台、終身學習票券網查詢抽取情形。

教育部終身司司長梁學政表示，去年終身學習券共有77萬人登記抽取，但只提供2萬5000張券，中籤率只有約3.25%，今年加碼提高至5萬4000張，新生可抵免1500元，舊生券抵免1000元。

館所通行票則提供2萬張，包括海科館、科教館、國立歷史博物館、鐵道博物館、自然科學博物館、台灣歷史博物館、台灣史前文化博物館、國立傳統藝術中心、科工館、海生館等11所場館可以使用。使用期限為今年7月1日至明年6月30日。

教育部表示，為鼓勵民眾全家一同參與終身學習，抽中館所通行票者，於教育部部屬5大收費的科學類博物館及文化部國立台灣史前文化博物館使用的民眾，攜伴同行可享團體票的購票優惠，每人每次限購6張團體票。

這次終身學習券擴大至空中大學、30+大學，教育部次長劉國偉表示，面臨高齡化的社會，終身學習將是顯學，希望邁入30歲的民眾，也能有回大學唸書的機會，他也說，現在18歲以下孩子愈來愈少，但是30歲以上的民眾有將近1700萬人，以後大學真正的市場將在那邊。