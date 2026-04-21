朱團2027年進駐北投製片廠 籌款難「募款到哪就蓋到哪」

北投製片廠整建營運由財團法人擊樂文教基金會申請成功，4月29日正式點交，預計2027年進駐。創辦人朱宗慶表示建造營運籌款雖難，但會順天命不悲情，「募款到哪就蓋到哪。」

朱宗慶表示現在真的「很幸福」，雖然粗估約需一億元建造，但他的心情非常平靜，一切順天命，能夠籌得多少款項，就蓋到哪裡，第一階段重點一定是排練場。」朱宗慶表示爭取資源或經營園區，不希望用悲情作訴求讓大眾捐款，「我相信透過實力以及朱團為台灣帶來的文化願景，可以獲得企業與民眾認同。」

位於台北捷運復興崗站，出站走路五分鐘便到北投製片廠，這也是朱宗慶打擊樂團的新家。目前空間規劃採「房中房」的設計概念，在不變動既有建物外觀的前提下，在室內打造專業空間，避免破壞古蹟。

一樓核心區為大型排練室以及樂器室，隔音採最高規格，專業至上，以隔音、吸音、殘響等音響物理效果為優先要求，打造標準的聲學空間。排練室的舞台大小會與國家音樂廳同寬，讓樂團可以在排練中持續打磨。

朱宗慶接受中央社記者提問表示，二樓有會議室與中型排練琴房，供日常練習；最重要的是組織整合，「我們預計將原本分散在外的基金會與教學系統重新整合回北投園區，提升運作效率。」為了樽節經費，不會有額外裝修費用，至於自己的辦公室，朱宗慶表示，「簡單就好」。

在製片廠旁獨棟的錄音空間，朱宗慶表示將會以多元功能設計，預計打造成咖啡廳與表演空間，甚至可以與大學合作，讓表演藝術相關科系學子在這裡做成果發表，鍛鍊上台台風。

朱宗慶表示未來排練廳可以讓朱團磨亮專業刀鋒，走向國際，表現更加出色；排練場之外的園區有結實累累的芒果樹與苦楝老幹，透過擊樂文化園區與民眾連結賞樂。除此之外，附近也正興建社會住宅，加上未來可能會有的影視產業園區與咖啡廳，朱宗慶希望北投居民都能在這裡感受文化氛圍。