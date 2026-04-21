狼師判緩刑或罰金「良民證」卻不顯示前科 成校安漏洞

台中市某國小少棒隊松姓教練性侵案震驚社會，他曾因妨害性自主案件遭法院判緩刑5年，但是學校聘用他時，其「警察刑事紀錄證明」（良民證）卻沒有登載前科，學校在不知情下錄用他，種下禍因。 此案揭開「良民證」制度的漏洞，聯合報數位版記者進一步查閱多宗法院判決書。更發現許多狼師犯下猥褻未成年人罪行後，常獲法院判決「緩刑」或「易科罰金」，他們往後應徵教職時，良民證不會顯示前科，成為潛在危險因子，本文解析為何這類犯罪有很高機會判緩刑，若要檢討制度，修法方向為何？

2026-04-21 07:00