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狼師判緩刑或罰金「良民證」卻不顯示前科 成校安漏洞

聯合報數位版／ 聯合報數位版
許多狼師犯下猥褻未成年人罪行後獲法院判決「緩刑」或「易科罰金」，良民證不會顯示前科，成為潛在危險因子。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
許多狼師犯下猥褻未成年人罪行後獲法院判決「緩刑」或「易科罰金」，良民證不會顯示前科，成為潛在危險因子。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

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