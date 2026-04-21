聽新聞
0:00 / 0:00

繁星推薦選國文、地理系 2建中學霸擇己所愛

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
今年兩名北市建中校排1%學生，分別選擇台師大國文系與台大地理系，而非時下熱門應用類型科系。圖／台師大提供 許維寧
今年兩名北市建中校排1%學生，分別選擇台師大國文系與台大地理系，而非時下熱門應用類型科系。圖／台師大提供 許維寧

今年繁星推薦已放榜，台北市建國中學有兩名校排百分之一的學生，分別選擇了師大國文系與台大地理系。師大表示，該生熱中文藝創作，更是國文校排「永遠的第一名」；台大也談到，學生擇己所愛，應能鼓舞更多學生。

台師大教務長須文蔚證實，師大國文系於繁星管道錄取建中該生，該生熱中藝文創作，近年師大國文系也側重文學、辦理文學創作學程，系上不少教師都是作家身分，相信對抱持文學夢的學生是很好的選擇。

須文蔚表示，近年男校如竹中、建中，仍有不少學生願意跟隨興趣、志向選擇一類組科系，這個年代，尤其成績不錯但想讀人文學科的學生，多少都要和家裡經歷抗爭，家長當然可以逼子女走他們不想走的路，但相較其他領域競爭激烈、殺得遍體鱗傷，「你反而可以很從容地去讀人文學科。」相較同儕有更多表現的機會。

因此他也鼓勵學生，不少創作者都有多重身分，創作之餘也能發展評論、研究甚至教職，尤其是創作與教職結合，更能利用假期增廣見聞。

台大註冊組組長李宏森也證實，台大地理系於繁星推薦管道錄取一名校排百分之一的建中學生，該生學測成績，除了一科十四級分，其他四科都滿級分。該系入學後又分為人文地理與自然地理，就看學生屆時如何選擇。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉談到，近年觀察，每年都有少數頂尖學生選擇基礎學科，該批學生每科都很好，也非常有自信，相較於應用型的學科，更喜歡抽象思考、探討事情的本源，中文、歷史等基礎學科，一定有辦法只求畢業；但要讀得通透亦不容易，必須具備一定的智識。

連輝達執行長黃仁勳也鼓勵學生讀人文學科，近期如騰訊等企業在徵求ＡＩ架構師，祭出數萬人民幣月薪，要求哲學、中文系人才，代表人文學科人才只要有能力，在當代一定有機會。

全教總文宣部主任羅德水說，國內升學與就業綁定，資通訊、人工智慧當道，學生一窩蜂湧入，人文社會學科放在該脈絡下確實是弱勢，但不是所有學生都要依循一樣的路徑。

竹中 建中 台師大 台大 繁星

延伸閱讀

不挑醫牙電資！建中生繁星選國文、地理系掀議 教團：想讀得好不容易

高教國際化論壇示警 憂台灣學位淪人才職涯跳板

教師地位下降…學生不尊重、家長頻喊告 網嘆：不管事最好

跨域學習熱 清大8成修雙專長、台大逾4千人次獲證書

相關新聞

繁星推薦選國文、地理系 2建中學霸擇己所愛

今年繁星推薦已放榜，台北市建國中學有兩名校排百分之一的學生，分別選擇了師大國文系與台大地理系。師大表示，該生熱中文藝創作，更是國文校排「永遠的第一名」；台大也談到，學生擇己所愛，應能鼓舞更多學生。

狼教練漏洞？校園外缺查核機制 議員憂社區球隊、公立場館恐成破口

台中市有國小棒球教練涉嫌長期猥褻、性侵學童事件，市議員吳佩芸說，此案暴露現行制度對不適任運動教練把關不足的問題，除校園與補習班外，社區球隊、運動社團及公立運動場館幾乎缺乏背景查核機制，恐成兒少保護的重大漏洞。教育局表示，2024年底已針對校內服務的19類人員建立自主檢核機制，將強化人員管理。

「白恐不迷路地圖」揭4受難者生命故事 深化轉型正義

國教署人權教育資源中心今年以李格文、鍾心寬、柯旗化、陳玉貞等4名受難者前輩為主軸，完成4張「白恐不迷路地圖」，重現前輩的...

教育部擴大表揚 特教人員服務滿5年即可受獎

為表揚大專校院特殊教育輔導人員與學校的貢獻，促進經驗傳承，教育部辦理大專校院特殊教育服務表揚計畫，自即日起至4月30日止接受報名。今年擴大「特殊教育服務久任人員」表揚範圍，放寬為服務滿5年以上即可接受表揚。

星期評論／杜絕狼師 不適任通報機制最該檢討

台中松姓棒球教練性侵案學童，受害多達數十人，全國譁然。松男身陷囹圄，時任校長遭記過兩次調職，教育局長更是連日被要求下台；然而，最該被檢討的「不適任外聘教練通報機制」，卻被情緒與口水淹沒。制度不改變，再多人記過下台，能杜絕下一個狼師嗎？

留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 母陷兩難網苦勸：別陪她一起傻

近年不少家長為了讓孩子「贏在起跑點」，不惜投入大量資源，甚至規劃海外升學，希望替下一代鋪路。然而，當家庭經濟條件有限時，該如何在現實與夢想之間取得平衡，也成為不少家庭的難題。近日就有一名女網友在Dcard發文，坦言自己正糾結，是否該「賣掉自住房供女兒出國留學」，話題迅速引發熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。