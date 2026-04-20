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新北13隊闖進全國科技創作決賽 奪銀牌與2特別獎

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新泰國小榮獲114學年度科技教育創意實作競賽科技任務組國小銀牌（左起導師洪才均、同學蔡承軒、李雲開、謝捷宇、陳佑熙、科工館長李秀鳳）。圖／新北市教育局提供
新泰國小榮獲114學年度科技教育創意實作競賽科技任務組國小銀牌（左起導師洪才均、同學蔡承軒、李雲開、謝捷宇、陳佑熙、科工館長李秀鳳）。圖／新北市教育局提供

新北市學生在「114學年度科技教育創意實作競賽」全國決賽表現亮眼，教育局表示，本次共派出13支隊伍參賽，與各縣市好手同場競技，最終勇奪1面銀牌及2項特別獎，展現學生在科技素養、程式設計與跨域實作上的實力。

教育局指出，本屆競賽由教育部國教署主辦，科技任務組及資訊科技組決賽分別於4月12日及19日在高雄國立科學工藝博物館與國立台灣師範大學舉行。其中，新泰國小在洪才鈞老師帶領下，於科技任務組奪下全國銀牌；資訊科技組方面，南山高中國中部及大豐國小團隊則分別於國中組及國小組獲得「黃金鐵三角特別獎」，共計抱回3項獎項。

教育局表示，科技任務組以「健康促進遊戲機」為主題，結合聯合國永續發展目標（SDGs）「健康與福祉」，鼓勵學生將科技應用於生活情境；資訊科技組則透過Scratch與Blockly程式設計平台，採個人賽與團體賽並行，考驗學生臨場解題、邏輯分析及團隊合作能力。

指導老師洪才鈞表示，科技實作不只是完成作品，更重要的是引導學生從問題觀察、設計發想，到測試與修正的過程，培養解決問題的能力。參賽學生分享，作品「暴走相撲王」從構想到完成歷經多次調整，雖比賽過程出現突發狀況，但看到民眾實際體驗並樂在其中，仍讓團隊深感成就。

大豐國小指導教師蔡辰北指出，資訊科技組競賽著重程式能力與臨場反應，個人賽需在有限時間內完成多道題目，團體賽則透過分工合作解題，學生在高壓環境下仍能冷靜應對，展現良好抗壓性與實力。

教育局強調，面對AI與數位科技快速發展，科技教育已不僅是技能培養，更重視邏輯思維與跨域整合能力，未來將持續整合自造教育及科技中心資源，打造更完善的學習支持系統，培養學生創新與實踐能力。

大豐國小榮獲114學年度科技教育創意實作競賽資訊科技組國小黃金鐵三角特別獎（左起學生賴品希、陳筑紝、許荏翔、導師蔡辰北）。圖／新北市教育局提供
大豐國小榮獲114學年度科技教育創意實作競賽資訊科技組國小黃金鐵三角特別獎（左起學生賴品希、陳筑紝、許荏翔、導師蔡辰北）。圖／新北市教育局提供

南山高中國中部榮獲114學年度科技教育創意實作競賽資訊科技組國中黃金鐵三角特別獎（左起學生游昊軒、朱柏翰、林君諺、老師袁欣華）。圖／新北市教育局提供
南山高中國中部榮獲114學年度科技教育創意實作競賽資訊科技組國中黃金鐵三角特別獎（左起學生游昊軒、朱柏翰、林君諺、老師袁欣華）。圖／新北市教育局提供

團隊 新北 教育局

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