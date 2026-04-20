代理教師仍逾2成 花蓮開158名正式缺額穩定校園人力

花蓮縣政府教育處去年因新進教師人數大幅增加，暫緩辦理國中小學聯合教師甄選，今年恢復辦理，預計連同幼兒園教師共開出158名缺額，盼降低代理教師比例、穩定校園師資結構，進一步保障學生受教權益。

教育處指出，自109學年度起持續舉辦國中小學聯合教師甄選，112與113學年度更開出破百名缺額，有效提升正式教師比率。不過去年因新進教師多達300餘人，須面對教學現場磨合與適應問題，考量整體教學品質與人力調度，決定暫緩增聘，改由各校自行辦理代理教師甄選補足需求。

根據統計，目前縣內國中教師員額為614人、國小1550人，若排除公費生，代理教師比例仍分別達22.96％與23.42％，顯示人力結構仍待優化。再加上近年教師退休人數逐步增加，為避免影響教學穩定與學生學習權益，教育處今年恢復聯合教甄，擴大補實正式教師人力。

教育處說明，今年國小暨幼兒園教師甄選預計開出122名缺額，招考類科涵蓋普通科、英語專長、身心障礙、資賦優異、藝術才能班（美術、國樂、舞蹈）以及學前特殊教育與幼兒園教師等9大類；國中教師則預計招考36名，包含國文、英語、數學、理化、資訊科技及身心障礙等6類科。

甄選期程方面，將於4月21日至27日開放網路報名，5月31日舉辦第一階段初試，相關考試科目、錄取資格及聘任規定，已公告於甄選網站供考生查詢（https://career.hlc.edu.tw/）。

教育處強調，本次甄選延續代理教師服務年資加分機制，鼓勵長期投入教學的教師留任，並納入語言能力加分項目，以提升師資多元性與專業度；同時配合原住民族重點學校需求，持續開設原住民教師缺額，落實相關法規，兼顧教育公平與文化發展。