狼教練漏洞？校園外缺查核機制 議員憂社區球隊、公立場館恐成破口

台中市有國小棒球教練涉嫌長期猥褻、性侵學童事件，市議員吳佩芸說，此案暴露現行制度對不適任運動教練把關不足的問題，除校園與補習班外，社區球隊、運動社團及公立運動場館幾乎缺乏背景查核機制，恐成兒少保護的重大漏洞。教育局表示，2024年底已針對校內服務的19類人員建立自主檢核機制，將強化人員管理。

吳佩芸表示，家長反映不適任人員並不侷限於學校體系，反而更可能流動於社區型運動團體與公共場館，但現行制度對此幾乎沒有規範。她指出，人本教育基金會日前召開記者會，呼籲中央建立不適任運動教練查核系統，顯示問題已非個案，而是具有全國性風險。

她指出，過去曾有重大犯罪前科的更生人，出獄後仍能進入社區球隊指導學童；無論是此類案例或本次台中松姓教練事件，都反映政府對涉及重大犯罪者缺乏持續且有效的監管機制。

針對現行制度，吳佩芸說明，教育部已建置不適任人員查詢系統，學校與補習班在聘用人員時具備基本查核機制，但仍存在漏洞。例如部分重大犯罪者在前科塗銷後可取得良民證，若相關資料未能即時更新，恐使查核制度形同虛設。

吳佩芸說，已於4月初向市府建議，應向行政院反映檢討前科塗銷制度，強化對高風險人員的管控。不過，她直言，更大的問題在於學校體系之外的「灰色地帶」。目前社區球隊、運動社團及公立運動場館缺乏統一規範與查核機制，人員背景幾乎無從把關。

人本教育基金會建議，在制度未健全前，應先由各地公立場館審核指導人員名冊，但此僅屬權宜措施，難以全面防堵風險。

吳佩芸強調，運動教練管理不能僅依賴教練證或良民證，應建立完整的「不適任人員查核系統」，全面掌握曾涉及重大犯罪者的從業流向。她要求教育局與運動局正視制度缺口，並積極向中央反映，推動法規修正，從源頭強化風險控管。

運動局長游志祥回應，目前公立運動場館聘用人員需進行前科查核，各單項委員會聘用教練也須通過相關審查；同時已向中央建議，擴大不適任人員查核系統適用範圍，納入更多場域。教育局長蔣偉民說，2024年底針對校內服務的19類人員建立自主檢核機制，以強化人員管理。