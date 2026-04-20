高雄性騷教練現身台中 副市長鄭照新：這些人的個資不需要被保障

高雄市一名曲棍球教練前年被爆出性騷女性球員，去年遭禁止出入高雄所有體育場館。台中市議員爆料，該教練近期出現在台中的曲棍球聯賽，只是場邊指導不是教練，市府如何杜絕？副市長鄭照新說，不適任人員通報系統應開放給所有人查詢，性犯罪者的個資不需要被保障。

台中市議會今天質詢教育文化業務，多名議員關心教學場域的性平問題。民進黨議員曾朝榮、江肇國、周永鴻質詢指出，除了性侵多名學員的松姓棒球教練，近期又爆出補習班教師偷拍，顯示出從制度到執行面都存在很大問題，無法杜絕不適任人員出入教育現場。

江肇國表示，這類不適任人員流動性高，在校園待不下去，就會流竄到補習班、安親班或才藝班；無法留在立案的教育場所，會跑去未立案的教育場所。法律要求機構查詢，因此只有機構有權登入不適任人員通報系統，現在法規尚未調整，台中教育局能做什麼？

江肇國強調，教練分成專任、約聘雇、鐘點等等，專任教練有性平事件會被通報，但約聘、鐘點僅會被解雇；台中數年前發生過無照柔道教練重摔孩童致死事件，市府當時就說要全面建立機制，諸如安心場所、教練系統等等，但到現在做了什麼？

江肇國爆料，高雄一名涉嫌性騷的曲棍球教練，被禁止出入高雄所有體育場館，高雄待不下去就流竄到台中，3月底出現在台中的國高中小曲棍球聯賽現場，不是擔任教練，僅是在場邊指導，「你也拿他沒辦法」，運動局渾然不覺。

周永鴻認為，法規制度有漏洞，地方政府可以建議中央修改，或是請立委修法，此外市府確實有督導不周的狀況，教育局的專案報告自己都承諾會協助受害者國賠，如果政府沒有疏失，為何要國賠？

鄭照新答詢表示，這是系統性問題，應該要通盤檢討，現在審查不適任人員的責任都在教育人員身上，但教育現場人力不足，不適任人員通報系統應該開放給所有家長，甚至完全開放，並利用科技以AI協助查詢，這才是解決問題的方法。

江肇國指出，鄭應該回去和法制局了解，完全開放系統涉及個資和隱私問題，恐怕不適合。鄭照新強調，「我認為這些人的個資不需要被保障」。

教育局長蔣偉民、運動局長游志祥表示，市府每年都會提醒各校查詢不適任人員，2024年底開始不只提醒學校，市府內部也設立檢核機制，督導各校落實查詢；運動場館部分，目前運動中心的所有聘任人員都要經過查核，不分專任教練或約聘僱教練。