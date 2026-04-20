「白恐不迷路地圖」揭4受難者生命故事 深化轉型正義

國教署人權教育資源中心今年以李格文、鍾心寬、柯旗化、陳玉貞等4名受難者前輩為主軸，完成4張「白恐不迷路地圖」，重現前輩的生命故事，盼落實深化轉型正義教育。

教育部今天新聞稿指出，教育部國教署人權教育資源中心（台南女中）研發團隊，繼111年「白恐不迷路地圖（台南篇）」，今年完成4張「白恐不迷路地圖（在地篇）」，並與高雄歷史博物館合辦成果發表會，監察院委員范巽綠、高雄歷史博物館館長李文環共同參與。

此次發表的故事地圖，以李格文（台北）、鍾心寬（雲林）、柯旗化（高雄）、陳玉貞（屏東）等4名受難者前輩為主軸，研發團隊透過解讀政治檔案、史料論文、地理資訊工具、影音資料與空間考證，重現前輩的生命故事、為自由與民主奮戰的精神。

監察院委員范巽綠表示，2019年國教署在台南女中成立人權教育資源中心後，白恐地圖發表會就是中心的重要推動項目，透過「白恐不迷路地圖」的再現，不僅讓受難者的生命故事被看見，更提醒社會持續關注人權保障。

發表會同時邀請國家發展委員會檔案管理局研究員許峰源演講，許峰源提到，這些地圖不僅是教學的輔助，更轉化為互動式教材，讓學生能感受受難者的心境，進而思考社會正義與公民責任，希望學校能善用這些資源，讓人權教育不只是抽象理念，而是具體的學習經驗。

國教署指出，「白恐不迷路地圖」不只是探究過往歷史的研究成果，更是教育資源的一環，期望透過這些故事地圖教案，引導師生理解受難者的生命經驗，也希望讓一般大眾謹記過去威權體制下人權侵害的歷史，深化對自由民主價值的認同。