教育部擴大表揚 特教人員服務滿5年即可受獎

為表揚大專校院特殊教育輔導人員與學校的貢獻，促進經驗傳承，教育部辦理大專校院特殊教育服務表揚計畫，自即日起至4月30日止接受報名。今年擴大「特殊教育服務久任人員」表揚範圍，放寬為服務滿5年以上即可接受表揚。

教育部說，本計畫表揚對象有3類，包括「特殊教育服務久任人員」、「特殊教育服務績優人員」與「特殊教育特色學校」。今年擴大表揚「特殊教育服務久任人員」，明定服務年資滿5年以上即可接受表揚，之後每滿5年表揚1次，最高表揚至服務35年者。

教育部表示，為強化獲表揚人員及學校的榮譽感，並促進經驗傳承，將特別為獲獎者安排頒獎典禮，預定於115年8月結合「大專校院資源教室新進輔導人員工作研習」舉行表揚。獲獎者將由教育部頒發感謝狀、獎牌或獎狀等，其中獲頒特殊教育服務績優人員獎及特色學校獎之具體事蹟，也將彙製手冊及影片。

教育部指出，申請者需備妥申請表及相關資料，經學校審核後於115年4月30日以前函送至承辦單位國立高雄師範大學。