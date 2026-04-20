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星期評論／杜絕狼師 不適任通報機制最該檢討

聯合報／ 本報記者陳敬丰

台中松姓棒球教練性侵案學童，受害多達數十人，全國譁然。松男身陷囹圄，時任校長遭記過兩次調職，教育局長更是連日被要求下台；然而，最該被檢討的「不適任外聘教練通報機制」，卻被情緒與口水淹沒。制度不改變，再多人記過下台，能杜絕下一個狼師嗎？

國中小的球隊或體育社團看似開放，實則封閉，尤其傳統體育訓練思維中，教練對運動員有絕對的權威，且手握運動員能否出場的決定權，若有不肖人士以此要脅、權勢侵害，被害者發聲極為困難，除了仰賴第三方機制介入，校方一開始就必須從嚴把關。

回顧本案，松姓教練二○○四年、二○一二年就有過猥褻學生的紀錄，因坦承犯行獲緩刑，此事被載於「各教育場育不適任人員通報及查詢系統」；然而，該校二○一九年聘請松男作為助理教練、二○二○年簽約轉正，都沒有查詢系統，僅依松男的刑事紀錄證明便信任聘用。

根據高中以下學校外聘運動教練不適任通報注意事項，校方聘用前應查詢系統，檢視是否有不適任紀錄。松男一開始並非正式教練，是原教練介紹的助理職；在各級學校員額縮編的今天，這是再正常不過的現象，卻直接跳過了聘任這一關，等工作一段時間轉正，聘任程序勢必從簡。

不適任通報注意事項也規定，學校應該定期查詢系統，檢視外聘教練有無不適任狀況，然而在人手日漸吃緊的校園行政體制內，該由誰做？是否有認真查核？法規都沒有明確規範。這道保險栓往往徒具形式，要等到憾事發生且被爆出，學校才後知後覺。

中央與地方政府都應該更加積極了解，現行的運動教練聘任規範、通報機制，與教學現場有多大的落差；這不僅僅是法規範存在漏洞，而是整個教學系統人力短缺、因循苟且的沉痾。「性侵零容忍」不能只是口號，更不是幾個校長甚至局處長下台就能解決的事情。

教練 教育

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