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留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 母陷兩難網苦勸：別陪她一起傻

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有一名女網友發文，坦言自己正糾結是否該「賣掉自住房供女兒出國留學」，話題迅速引發熱議。示意圖／AI生成
近日有一名女網友發文，坦言自己正糾結是否該「賣掉自住房供女兒出國留學」，話題迅速引發熱議。示意圖／AI生成

近年不少家長為了讓孩子「贏在起跑點」，不惜投入大量資源，甚至規劃海外升學，希望替下一代鋪路。然而，當家庭經濟條件有限時，該如何在現實與夢想之間取得平衡，也成為不少家庭的難題。近日就有一名女網友在Dcard發文，坦言自己正糾結，是否該「賣掉自住房供女兒出國留學」，話題迅速引發熱議。

原PO表示，女兒目前就讀高中，因從小接觸相關影視與音樂文化而嚮往到歐美求學，只是她本身從事勞力工作，月收入僅約3萬元，家庭財務並不寬裕。她提到，女兒曾看網路分享後提出希望「把房子賣掉換留學機會」，甚至認為未來工作後可以再把錢還給母親。起初她極力否定這個想法，但在女兒長時間情緒低落後，也開始動搖，思考是否該為了孩子的夢想做出犧牲。

貼文曝光後，多數網友幾乎一面倒「勸退」，認為以房產換取「尚未確定的未來」風險過高。有網友直言「千萬不要，高中生傻就算了，大人也跟著一起傻嗎」，也有人質疑留學投資的不確定性，甚至反問「畢業出來工作後，一定會還妳錢？」更有較激烈的留言諷刺「下一次就是，媽妳的腎臟有兩顆…」，批評此舉等同無止境犧牲。也有人直言這樣恐是「把小孩寵壞了，竟然會想拆父母的巢去成就自己」。另有聲音提醒，一旦失去自住房，恐影響家庭長期穩定，甚至削弱未來支援子女的能力。

不過，也有部分網友提供較務實的建議，認為與其直接投入高額成本，不如先確認孩子是否具備留學條件，例如語言能力與學術門檻。有留言提醒，「成績沒到連入學資格都沒有」，也有人指出藝術或音樂領域通常需要作品集與長期準備，並非單憑興趣就能實現。此外，也有過來人分享自身經驗，認為可以先透過交換學生、海外實習或打工等方式逐步累積經驗，先以較低成本接觸國際環境，讓留學規劃更具可行性。

也有不少網友提到，與其由父母一肩扛下所有費用，不如讓孩子為夢想承擔部分責任，「想出國讀書，請自己賺」，先累積資金與經驗再規劃下一步。本站曾報導，有網友在25歲才決定申請留學，雖一度擔心進度落後，但也因歷經職場歷練，對方向與目標更清晰。相關案例顯示留學「並非只能在特定年齡完成」，時機與準備程度同樣重要，如何在現實條件與長期規劃之間如何取得平衡，仍需要仔細評估。

留學 升學

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