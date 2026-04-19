被遺忘？校護偏鄉久任拿不到獎金 全教產憂人力留不住
偏鄉師資流動率高，教育部推動偏遠地區久任獎金制度留才，但制度僅涵蓋教師、社工及教保人員等，校護未納入，引發公平性爭議。全教產理事長林蕙蓉指出，支持在學校的受僱者應該有相同的久任獎金待遇，如校護、營養師、廚工等，教育部也不應該只是一再拖延和回答再研議，憂心學校內的勞務報酬獎勵不均，長期累積就變成找人困難、流動率高的問題。
現行偏遠地區久任獎金制度規定，教師於「偏遠地區」學校連續服務滿8年，可領7萬元，服務滿11年可領11萬元；於「特殊偏遠地區」學校服務滿8年可領10萬元，服務滿11年可領15萬元；「極度偏遠地區學校」服務滿8年可領15萬元，服務滿11年可領22萬元。
民眾黨立委邱慧洳1日在立法院質詢時，針對偏遠地區久任獎金制度提出質疑，認為該制度存在適用落差。她提到現行規定下，校長、教師、專任教師、代理教師、專業輔導人員、社工人員，以及幼兒園園長、教保員、助理教保員等都可領取久任獎金，唯獨校護被排除在外，質疑「難道校護不重要嗎？」
林蕙蓉除支持在學校的受僱者應該有相同的久任獎金待遇，如校護、營養師、廚工等，也指出高物價地區的都市加給也應該修法納入，許多都市學校同樣面臨人力招募困難，原因除了都市的高物價之外，濫訴問題也比偏鄉高許多，年輕人在高物價地區薪資跟不上物價通膨，別說生小孩，買房都不敢，建議應納入整體檢討。
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