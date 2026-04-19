社工、代理師都有 偏鄉校護領不到久任獎金 教育部：1個月內啟動討論

校護負責維護校園內學生與教職員的健康與安全，並推動衛生教育，是學校不可或缺的重要角色，卻未被納入偏鄉久任獎金制度，引發公平性爭議。立法院教育及文化委員會日前召開會議，民眾黨立委邱慧洳會中質疑，現行制度涵蓋教師、社工與教保人員等，唯獨排除校護，讓第一線人員產生相對剝奪感；對此，教育部承諾將啟動檢討研議。

偏鄉師資流動大、招聘困難，為留住人才，教育部訂定偏遠地區久任獎金，教師於「偏遠地區」學校連續服務滿8年，可領7萬元，服務滿11年可領11萬元；於「特殊偏遠地區」學校服務滿8年可領10萬元，服務滿11年可領15萬元；「極度偏遠地區學校」服務滿8年可領15萬元，服務滿11年可領22萬元。

不過，邱慧洳1日在立法院質詢時，針對偏遠地區久任獎金制度提出質疑，認為該制度存在適用落差。她提到現行規定下，校長、教師、專任教師、代理教師、專業輔導人員、社工人員，以及幼兒園園長、教保員、助理教保員等都可領取久任獎金，唯獨校護被排除在外，質疑「難道校護不重要嗎？」

邱慧洳進一步指出，雖然久任獎金金額不一定很高，但至少能讓校護感受到被公平對待，如今校護未被納入，已經出現相對剝奪感，「其他人都有，只有校護沒有，這些資源對校護而言是看得到、吃不到」。

對此，教育部長鄭英耀指出，相關規範牽涉銓敘部與人事行政總處的人事制度，必須考量各類人員的任用性質與制度設計，因此仍需要跨部會進一步討論。

國教署署長彭富源則表示，現行已納入久任獎金的對象，屬於教育部、國教署或地方教育單位可直接決定的範圍，不涉及其他機關；但若納入校護，就會牽涉衛福部、銓敘部等單位，也需要考量其他在偏遠地區服務的護理人員，例如衛生所人員，因此當初在設計偏遠地區久任獎金條例時，主要是先處理教育部可直接掌握的對象。

彭富源也承諾，將在一個月內啟動相關討論，釐清政策方向，對於偏鄉服務多年的護理人員予以適當照顧，同時會評估是否影響其他制度。