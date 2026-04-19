台北市舉行樂儀旗觀摩展演 多校團隊參與演出

台北市政府教育局今天舉辦「台北市學校樂儀旗舞觀摩展演活動」，邀集台北市各級學校樂隊、儀隊與旗隊聯合演出，透過多元交流與展演形式，呈現學生豐富的學習成果與團隊合作精神，吸引眾多市民到場觀賞，台北市長蔣萬安也到場觀摩，他強調樂儀旗舞呈現的是整齊、團結的精神，大家選擇參加此活動也給了自己不一樣的青春。

活動中特別舉行授旗儀式，由台北市長蔣萬安親自授旗予建國中學樂旗聯隊，祝賀其代表台北市參與國際音樂賽事。該隊於114年國際賽事中榮獲冠軍，展現卓越實力，此次再度出征備受期待。

開場活動由台北市校長們與中山女高樂旗隊聯合演出，此外，活動亦邀請中華民國空軍儀隊進行演出，以整齊劃一的隊形與精準動作展現高度紀律。

教育局表示，未來將持續推動學校社團發展與多元學習，提供學生更多展現自我與跨校交流的機會，培養兼具專業能力與團隊精神的優秀人才。

台北市政府教育局今天舉辦「台北市學校樂儀旗舞觀摩展演活動」，開場活動由台北市校長們與中山女高樂旗隊聯合演出。記者葉信菉／攝影

台北市政府教育局今天舉辦「台北市學校樂儀旗舞觀摩展演活動」，邀集台北市各級學校樂隊、儀隊與旗隊聯合演出，透過多元交流與展演形式，呈現學生豐富的學習成果與團隊合作精神，台北市長蔣萬安也到場觀摩，他強調樂儀旗舞呈現的是整齊、團結的精神，大家選擇參加此活動也給了自己不一樣的青春。記者葉信菉／攝影