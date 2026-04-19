教育部砸1.6億補助90校 原住民文化進校園打造沉浸式學習場域

教育部國教署自109年起推動「原住民族文化學習場域計畫」，透過場域營造與民族文化課程的結合，將校園打造為文化實踐的載體。計畫推動迄今已投入1.6億元經費，共計補助90所學校，將傳統知識轉化為日常看見、感受的學習風景，讓校園不再只是傳遞書本知識的地方，而是成為文化傳承與教育創新的重要場域，該計畫強調「參與式設計」，邀請部落耆老、文化工作者與師生共創，將傳統建築工法、生活工藝融入校園景觀。

教育部表示，台中市和平國中打造「泰雅傳統文化場域」，將原住民族的傳統智慧實體化，重現泰雅族的生活空間與建築工藝，學校強調「境教」的重要性，讓學生親身走入家屋，達到沉浸式學習。此家屋不僅是文化課程的核心基地，也跨域延伸至藝術、人文與自然科學等課程，學生在此參與編織、狩獵文化與傳統料理的實作活動，親身體會泰雅族與自然和諧共生的環境智慧。完工後的傳統家屋結合部落長輩與文化老師進駐指導，讓泰雅文化的種子在孩子心中扎根並永續傳承。

宜蘭縣四季國小建置「泰雅傳統家屋（muyax）」與「瞭望台（syakaw r’ranan）」，重現半穴居建築工藝與部落防禦智慧。學校強調「看得見、摸得到、走得進去」的感官教學，將石牆、立柱、剖半竹片屋頂等建築細節具體呈現，解決以往建築教學缺乏實物對照的困境。在課程開發方面，學校系統性設計橫跨一至六年級系列課程，將部落遷移史、建築功能與文化象徵深度融入族語及生活技能教學，在校園中築起一座承載泰雅精神的永續殿堂。

屏東縣佳義國小推動「qinaciljai a umaq—佳義傳統石板家屋計畫」，攜手傳統領袖、部落禮俗委員與工藝師，以北排灣族傳統工法重建石板屋，將建築轉化為文化保存與教學交織的空間。學校以石板屋為中心，串聯室內外場域落實樂舞藝術、工藝手作、部落文史及山林生態等民族課程。透過沉浸式環境與周邊民族植物的栽種，學生不僅能記錄並保存傳統工法，更在實境教學中體悟族群文化與綠色永續建築的環保智慧。

國教署強調，透過「原住民族文化學習場域計畫」的推動，各校展現出強大的文化轉化能量。當學校結合部落耆老、在地職人與社區力量時，家屋建置與工藝實作不僅是硬體改善，更是一段深刻的學習歷程，未來將持續支持學校營造具文化靈魂的學習環境，讓原住民族知識透過「看見、走入、實踐」的遞進，在校園中自然流動，成為連結土地、族群與未來的永續力量。