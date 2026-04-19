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苗栗縣SUPER教師獎5名首獎出爐 工會：勾勒出更具生命力的典範

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣今年SUPER教師獎首獎名單出爐，聯合大學資訊管理學系（所）老師黃品叡、三義高中老師鄭毓晴、建國國中老師黃國哲（圖）、大同國小老師溫櫻美，及山腳國小附幼主任邱秀娥獲獎。圖／苗栗縣各級學校產業工會提供
苗栗縣今年SUPER教師獎首獎名單出爐，聯合大學資訊管理學系（所）老師黃品叡、三義高中老師鄭毓晴、建國國中老師黃國哲（圖）、大同國小老師溫櫻美，及山腳國小附幼主任邱秀娥獲獎。圖／苗栗縣各級學校產業工會提供

苗栗縣今年SUPER教師獎首獎名單出爐，聯合大學資訊管理學系（所）老師黃品叡、三義高中老師鄭毓晴、建國國中老師黃國哲、大同國小老師溫櫻美，及山腳國小附幼主任邱秀娥獲獎，苗栗縣各級學校產業工會肯定5人對專業本質的純粹堅持，為苗栗教育勾勒出更具生命力的典範。

苗栗縣各級學校產業工會公布SUPER教師獎名單，也是首次有大專組代表參加全國賽，其中，黃品叡在嚴謹的科技教育中，注入溫暖的人文情懷，他在課堂上營造「安心失敗」的氛圍，讓學生在挫折中淬煉出韌性，引導學子將技術回歸社會關懷，解決現實問題，讓專業技術成為改善社會的溫暖力量。

鄭毓晴在節奏緊湊的高中校園，始終相信關係是教育的起點，她將心力投注在最需要被看見的學子身上，透過長期的穩定陪伴與理性引導，給予孩子強大的心理安全感，引領學子在人生起伏中，重新找回掌舵的勇氣。

黃國哲用親和與溫潤，轉化了校務管理中傳統的嚴肅隔閡，他以藝術教育為語彙，結合社會情緒學習，在校園中建立起暖心的對話管道，那座藝術指揮台，不僅是展現才華的空間，更是讓孩子找回自信與安定感的避風港。

此外，溫櫻美將數位工具轉化為思考的畫布，引導學生主動建構邏輯，讓抽象的思緒變得清晰可見，而不僅僅是輔助工具，更透過跨校共備社群，凝聚夥伴共同跨越技術門檻，真正落實適性教育的初衷。

邱秀娥在山腳附幼推動空間變革，讓幼兒園環境不再受限於標準化設施，而是化身為充滿自然美學的探索空間，她帶領孩子深入藺草田、走過紅磚文化，將家鄉土地淬煉成最動人的感官教材，證明環境本身就是支持孩子主動探索的力量。

工會強調，5名教師無論在校園關係的信任重塑、科技賦能的深度實踐，或是面對教學現場挑戰時的專業韌性，都展現了令人欽佩的專業職人風範，工會將定期辦理「SUPER 教師經驗分享會」，期許透過跨專業的對話與共好，守護每一份陪伴學子成長的熱情火種。

苗栗縣今年SUPER教師獎首獎名單出爐，聯合大學資訊管理學系（所）老師黃品叡（圖）、三義高中老師鄭毓晴、建國國中老師黃國哲、大同國小老師溫櫻美，及山腳國小附幼主任邱秀娥獲獎。圖／苗栗縣各級學校產業工會提供
苗栗縣今年SUPER教師獎首獎名單出爐，聯合大學資訊管理學系（所）老師黃品叡（圖）、三義高中老師鄭毓晴、建國國中老師黃國哲、大同國小老師溫櫻美，及山腳國小附幼主任邱秀娥獲獎。圖／苗栗縣各級學校產業工會提供

苗栗縣今年SUPER教師獎首獎名單出爐，聯合大學資訊管理學系（所）老師黃品叡、三義高中老師鄭毓晴、建國國中老師黃國哲、大同國小老師溫櫻美（圖），及山腳國小附幼主任邱秀娥獲獎。圖／苗栗縣各級學校產業工會提供
苗栗縣今年SUPER教師獎首獎名單出爐，聯合大學資訊管理學系（所）老師黃品叡、三義高中老師鄭毓晴、建國國中老師黃國哲、大同國小老師溫櫻美（圖），及山腳國小附幼主任邱秀娥獲獎。圖／苗栗縣各級學校產業工會提供

苗栗縣今年SUPER教師獎首獎名單出爐，聯合大學資訊管理學系（所）老師黃品叡、三義高中老師鄭毓晴（圖）、建國國中老師黃國哲、大同國小老師溫櫻美，及山腳國小附幼主任邱秀娥獲獎。圖／苗栗縣各級學校產業工會提供
苗栗縣今年SUPER教師獎首獎名單出爐，聯合大學資訊管理學系（所）老師黃品叡、三義高中老師鄭毓晴（圖）、建國國中老師黃國哲、大同國小老師溫櫻美，及山腳國小附幼主任邱秀娥獲獎。圖／苗栗縣各級學校產業工會提供

苗栗縣今年SUPER教師獎首獎名單出爐，聯合大學資訊管理學系（所）老師黃品叡、三義高中老師鄭毓晴、建國國中老師黃國哲、大同國小老師溫櫻美，及山腳國小附幼主任邱秀娥（圖）獲獎。圖／苗栗縣各級學校產業工會提供
苗栗縣今年SUPER教師獎首獎名單出爐，聯合大學資訊管理學系（所）老師黃品叡、三義高中老師鄭毓晴、建國國中老師黃國哲、大同國小老師溫櫻美，及山腳國小附幼主任邱秀娥（圖）獲獎。圖／苗栗縣各級學校產業工會提供

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