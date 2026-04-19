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出國留學根本浪費錢？美研究揭殘酷真相：對職涯毫無幫助

聯合新聞網／ 綜合報導
研究表明，短期的海外經歷不僅容易導致延畢，在多數企業眼中也無法提供實質加分，反而容易增加學貸負擔。示意圖／ingimage
研究表明，短期的海外經歷不僅容易導致延畢，在多數企業眼中也無法提供實質加分，反而容易增加學貸負擔。示意圖／ingimage

許多年輕學子懷抱著出國留學的夢想，認為不僅能拓展國際視野，回國後還能替履歷「鍍金」，然而近日一項最新研究狠狠打破這層美好濾鏡。研究指出，對於絕大多數的學生而言，出國留學所付出的高昂代價，遠遠超過其帶來的實質效益，甚至可以說是「得不償失」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，出國留學的隱藏成本極高，除了高昂的學術費用，還涵蓋當地的生活費、機票與簽證等支出。許多學生為了圓夢，甚至必須背負沉重的就學貸款。然而，研究調查顯示，多數學生在海外的學習成效往往不如預期，所謂的「文化交流」與「拓展視野」，極易演變成頻繁的旅遊與派對玩樂。

除了財務負擔，時間成本也是一項致命傷。研究發現，參與海外留學或交換計畫的學生，面臨學分無法順利抵免的風險極高，這直接導致他們被迫延畢。在競爭激烈的就業市場中，晚半年至一年投入職場，不僅少賺了薪水，還可能錯失企業招募的最佳時機。

更殘酷是，許多企業主管與人資在評估履歷時坦言，比起一段「在海外體驗生活」的短期留學經歷，他們更看重求職者是否具備扎實的在地實習經驗與專業即戰力。對於多數本土企業而言，海外留學經歷在履歷上並無法提供決定性的加分，有時反而會被質疑「不接地氣」或「穩定度不足」。

研究專家嚴正警告，除非學生攻讀的是高度依賴國際資源的特殊專業，或是未來明確立志要在海外落地生根，否則一般大學生若只是為了逃避現狀或單純想「體驗人生」而盲目跟風出國，最終勢必會面臨理想與現實的巨大落差。

《紐約郵報》藉此也呼籲年輕世代與家長，在做出留學決定前，務必進行冷靜且務實的「成本效益分析」，別再輕易被「出國等同拓展國際觀」的華麗口號綁架，以免砸了重金，最終卻落得一場空。

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