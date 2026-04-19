占近一成 台中代理教師近2000人

台中市國中小學代理老師比率近一成，代理比前十大學校有七校集中海線及偏鄉學校，且流動率高，市議員陳俞融質疑已嚴重影響教學穩定，要求改善。教育局長蔣偉民表示，今年教甄要求各校若代理教師比超過百分之八，都須開缺正式教師，讓代課比下降。

根據台中市府資料，一一四學年度台中市國中小代理教師高達一千八百六十八人，國小編制一萬一千七百六十九人中，代理教師有一千一百廿二人，比率高達百分之九點五三；國中編制五千二百四十六人中，代理教師更達七百四十六人，比率從一一二學年度百分之八點四九，攀升至一一四學年度百分之十點六七。

陳俞融指出，教育局規定學校可控留教師員額百分之八，但學校管控過頭，代理教師平均數字已經超標，且台中代理教師比前十大學校中，有七所集中海線與偏鄉地區，梧棲區善水國中小代理比率高達百分之五十五、沙鹿區公明國中百分之四十二、和平區梨山國中小百分之四十，學生每學年都被迫適應新老師，城鄉的教育資源落差不斷擴大。

陳俞融指出，代理教師必須負擔導師、行政工作，卻與正式教師「同工不同酬」，加上代理教師一年一聘，最多只能代理三年，面臨極度不穩定的勞動環境，導致近兩年台中市國中小代理教師的離職與未續聘比例高達三成，要求教育局改善。

教育人士表示，大量代理教師撐起教育的半邊天，但是代理教師任聘時間短，且流動性高，導致孩子幾乎每年都在適應新老師，不利學生學習，家長也抱怨換老師太頻繁，很難適應。

蔣偉民指出，為因應少子化減班恐讓教師超額，開放學校管控百分之八教師員額，已注意到學校管控率超標情況，今年教甄已要求各校若代理教師比超過百分之八，須開缺正式教師缺，讓代課比下降。