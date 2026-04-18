文化部繪本及圖文書學校開學 李遠：持續做快樂事
文化部「繪本及圖文書學校」邁入第2屆，今天在台北華山小客廳舉辦「開學日」活動，文化部長李遠期勉所有學生讓這件快樂的事情「一直快樂到最後」。
李遠表示，他在擔任文化部長之後，盤點所有獎勵政策，發現缺少「繪本」這塊拼圖，所以他開始推動一連串包括「繪本及圖文書新秀獎勵」、「繪本及圖文書學校」、「金繪獎」、「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵」、「外譯推廣及海外市場拓展」等政策。
李遠說，「台灣的繪本其實是很有產值的」，文化部能盡的責任就是建立整個生態鏈，從創作、閱讀、購買到借閱，「讓創作者可以回收」。
李遠認為，「繪本及圖文書學校」是繪本生態鏈中最成功的例子，所有課程除讓30位獲得新秀獎勵者參與，也開放給所有對繪本有興趣的人參加。去年第1屆30位新秀則有1位已出版作品、12位與出版社簽約或洽談簽約中，其中謝于安更以作品「媽媽手」版權更賣給世界最大出版集團之一的企鵝蘭燈書屋（Penguin Random House）。
李遠說，文化部這兩年以各種政策期盼追上國際，包含4月的金繪獎系列活動、9月的國際兒少書展，都將邀請許多國際繪本及創作者來台分享，「我們要以各種各樣的方式，讓創作能量再爆發」。
談到創作的魅力與快樂，李遠舉自己小時候的經驗為例，他與弟弟在父親允許下，在即將拆除的家中，盡情在牆壁、地板上畫畫，日後又有機會與自己的孩子一起創作繪本，「一個人老去以後，回頭看，哪幾個畫面是你永遠記得的？」期盼所有學生也能在繪本及圖文書學校裡，與許多一樣懷抱著創作夢想的人，「一直快樂到最後，不管結果如何」。
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