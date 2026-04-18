台中代理教師逼近2000人 流動率高影響教學穩定
因應少子化，台中市教育局規定各校可控留教師員額8％，民進黨市議員質疑不少學校超出管控上限，代理教師比例偏高，國中小學代理老師比率近1成，代理比前十大學校中，有7校集中海線及偏鄉學校，且代理教師流動率高，嚴重影響教學穩定。台中市教育局長蔣偉民表示，今年教甄要求各校若代理教師比超過8％，都須開缺正式教師，讓代課比下降。
根據台中市府資料，114學年度台中市國中小代理教師高達1868人，國小編制1萬1769人中，代理教師有1122人，比率高達9.53%；國中編制5246人中，代理教師更達746人，比率從112學年度8.49%，攀升至114學年度10.67%。
陳俞融指出，教育局規定學校可控留教師員額8％，但學校管控過頭，代理教師平均數字已經超標，且台中代理教師比十大學校中，有7所集中海線與偏鄉地區，梧棲區善水國中小代理比率高達55％、沙鹿區公明國中42％、和平區梨山國中小40％，學生每學年都被迫適應新老師，城鄉的教育資源落差不斷擴大。
陳俞融指出，代理教師必須負擔導師、行政工作，卻與正式教師「同工不同酬」，加上代理教師一年一聘，最多只能代理三年，面臨極度不穩定的勞動環境，導致近兩年台中市國中小代理教師的離職與未續聘比例高達3成，要求教育局提出誘因改善。
教育人士表示，大量代理教師撐起教育的半邊天，但是代理教師任聘時間短，且流動性高，導致孩子幾乎每年都在適應新老師，不利學生學習，家長也抱怨換老師太頻繁，很難適應。
蔣偉民指出，為因應少子化減班恐讓教師超額，開放學校管控8％教師員額，已注意到學校管控率超標情況，今年教甄已要求各校若代理教師比超過8％，都須開缺正式教師缺，努力讓代課比下降。
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