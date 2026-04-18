教師曝承擔過多國家政策宣導業務吃不消 衛福部遭點名這樣說

有中小學教師抱怨，除教學外，還須參與研習、融入各部會政策課程，並承擔大量行政宣導與通報工作，無法負荷，其中又以衛福部的相關宣導最多。對此，衛福部次長林靜儀回應表示，中央部會通常不會直接對校園下達執行細節，應是地方衛生局與在地學校合作的執行方式。

有基層教師指出，教育部行政減量措施成效有限，更點名衛福部、交通部、內政部、教育機關及農業部等五大部會，長期將業務發包進校園，把校園當作免費的「政策提款機」；更有教師抱怨，常被要求配合各部會進行政策宣導與通報，例如學生視力與口腔保健、營養教育、頭蝨處理等，甚至須協助健康檢查與回條催收。他不解，「為什麼導師要在聯絡簿貼乳房篩檢宣傳單？」

林靜儀今出席「高齡醫學中心20周年國際學術研討會」受訪表示，在校內施打疫苗對家長與學生而言確實是最方便及快速的做法，不過中央部會通常不會直接對校園下達執行細節，應是地方衛生局與在地學校合作的執行方式。

而針對乳癌篩檢宣導單，林靜儀說，基本上不太會跟小朋友宣導乳癌篩檢這些內容，加上衛福部去年的宣傳費被砍了不少，實際上這類宣導進入校園是不是地方衛生局或是國健署有關的考量，細節要再了解。