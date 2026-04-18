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教育部成立新住民語文教育輔導團 去年補助地方達816萬

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部亦舉辦「全國新住民語文教育輔導團年會」，促進各直轄市及縣市交流分享教學成果。圖／教育部提供
教育部亦舉辦「全國新住民語文教育輔導團年會」，促進各直轄市及縣市交流分享教學成果。圖／教育部提供

為了健全新住民子女學習環境，教育部國教署協助地方政府，成立「新住民語文教育輔導團」，透過到校輔導、提供教師課程建議及辦理教學演示等方式，協助推動新住民子女教育政策，提升教學支援老師課程教學、班級經營、學生輔導等能力，民國114年補助地方政府輔導團經費共816萬5100元，支持各縣市推動新住民語文課程發展及教材教法研究。

教育部表示，且為深化新住民語文教育推動成果並強化跨縣市專業交流與教學支持體系，舉辦「全國新住民語文教育輔導團年會」，促進各直轄市及縣市交流分享教學成果，透過專業社群運作與跨區合作，逐步累積具體可行且可複製的教學模式與推動經驗。

教育部說，115年的年會以「新語力、科技力與影響力」為主軸，議程涵蓋專題分享、經驗交流、成果展示及跨縣市對話等多樣形式。

年會上，透過專題內容，聚焦新住民語文教育的發展趨勢與教學實務，藉由交流討論，促進各直轄市、縣市教育局處在制度運作、課程推動與教學支持上的經驗分享，強化全國推動量能。年會同時規劃成果展示專區，由各縣市輔導團呈現新住民語文教育的推動成果與教學實踐。

國教署亦持續優化「新住民子女教育資訊網」，整合選課調查、研習課程、教材與經費申請、數位教材管理及教學支援等功能，協助學校與教師有效減輕行政負擔，提升教學與行政運作效能。

新住民 教育部 國教署

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