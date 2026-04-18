教育部成立新住民語文教育輔導團 去年補助地方達816萬
為了健全新住民子女學習環境，教育部國教署協助地方政府，成立「新住民語文教育輔導團」，透過到校輔導、提供教師課程建議及辦理教學演示等方式，協助推動新住民子女教育政策，提升教學支援老師課程教學、班級經營、學生輔導等能力，民國114年補助地方政府輔導團經費共816萬5100元，支持各縣市推動新住民語文課程發展及教材教法研究。
教育部表示，且為深化新住民語文教育推動成果並強化跨縣市專業交流與教學支持體系，舉辦「全國新住民語文教育輔導團年會」，促進各直轄市及縣市交流分享教學成果，透過專業社群運作與跨區合作，逐步累積具體可行且可複製的教學模式與推動經驗。
教育部說，115年的年會以「新語力、科技力與影響力」為主軸，議程涵蓋專題分享、經驗交流、成果展示及跨縣市對話等多樣形式。
年會上，透過專題內容，聚焦新住民語文教育的發展趨勢與教學實務，藉由交流討論，促進各直轄市、縣市教育局處在制度運作、課程推動與教學支持上的經驗分享，強化全國推動量能。年會同時規劃成果展示專區，由各縣市輔導團呈現新住民語文教育的推動成果與教學實踐。
國教署亦持續優化「新住民子女教育資訊網」，整合選課調查、研習課程、教材與經費申請、數位教材管理及教學支援等功能，協助學校與教師有效減輕行政負擔，提升教學與行政運作效能。
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪郭台銘大女兒奪全球機器人競賽FRC「最高榮譽」 建中也獲世界賽資格
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
▪使用率不高…找人代課欠人情、學校行政增壓 教師怨：身心假變成折磨假
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。