員額控管太嚴？議員批台南教師返鄉任教好難 市府：少子化需管控

台南市議員陳怡珍於議會質詢，指接獲幼教、特教及國中教師連署陳情，批評市府長期控管教師員額，導致具台南戶籍教師難返鄉任教，影響教學生態與人力穩定；南市府指少子化減班，為保障現職教師避免超額，採控管缺額；今年缺額尚未確定但仍開放介聘與甄試補足。

陳怡珍表示，近期接獲多位教師連署陳情，不論是幼教、特教、國中階段，反映台南市教師員額長期採取高度控管機制，導致即使本市具有台南戶籍、願意返鄉服務的教師，也難以回流任教，這不僅影響教師個人生涯規劃與家庭照顧，更直接衝擊學校端的教學穩定。

陳怡珍指出，以國中階段為例，目前台南市一般正式教師缺額仍有238位，但教育局卻未開放教師甄試，等於把外縣市優秀師資擋在門外。學校現場面臨人力不足，只能以代理、代課方式勉強支撐，長期下來，對教學品質與學生受教權都是傷害。

陳怡珍說明，教育不只是知識傳授，更需要情感連結與在地文化的理解。許多具台南背景的老師，願意回來陪伴孩子成長，這對學生的學習認同與地方連結都有正面幫助。但現行制度卻讓這些老師「回不來」，也讓現場教師持續承受過重負擔。

陳怡珍要求教育局正視三個問題：第一，既然有缺額，為何不適度開放教甄補實人力？第二，是否能針對退休教師釋出的缺額，優先提供返鄉教師調任機會？第三，缺額資訊與調任機制是否足夠公開透明、合理分配？

陳怡珍強調，基層老師已經很辛苦了，市府不應該成為制度上的阻礙，而應該成為他們最堅強的後盾。請教育局盡速檢討現行控管機制，建立合理調任比例，讓願意投入台南教育的老師有機會回來，也讓第一線的教學現場能真正減壓。

教育局說明，因應少子女化趨勢，各縣市國中小減班已成為無法避免的現象。南市為保障現職教師的權益、避免現職教師因減班超額無適當可介聘學校，因此有必要適度控管教師缺額，但控管之外的缺額皆會釋出供市內或外縣市教師介聘，或辦理教師甄試補足。

教育局指出，112年教師開缺人數國小225人、國中40人；113年國小114人、國中88人；114年國小55人、國中174人。今年(115年)因缺額尚未最後確認，但國小與國中預計也會開教師缺供市內或外縣市教師介聘。