教師法修法通過保障教師權益 嘉縣市釋出351教師缺額甄選近5年最多
立法院昨天三讀通過教師法修正案，補修制度漏洞，保障教師權益，讓不當停聘者追回待遇。此舉被視為穩定教育環境重要一步，為近年少子化衝擊、師資流動率高教學現場注入強心針。隨著學生人數下降，學校規模縮減，不少教師對職涯穩定產生疑慮，影響留任意願。在此背景下，嘉市政府與嘉縣政府同步出手，宣布將於5月31日舉辦國中小及幼兒園教師聯合甄選，合計釋出351個職缺，創下近5年最大規模，展現強力留才、攬才決心。
嘉義市釋出160個名額，市府教育處日前公告甄選簡章，計國小8類科招考75名、國中14類科51名，幼兒園教師28名及學前特教教師6名，即日起報名至21日中午12時止。教育處指出，為穩定教學人力，今年不僅擴大招考規模，調升「敬師禮金」到1500元，擴大適用對象，涵蓋國中小公私立幼兒園、聘期3個月以上教職員。5月31日舉辦國中、小及幼兒園教師聯合甄選初試。
嘉縣府教育處5月31日舉行聯合甄選初試，含國中11類科30名、國小9類科149名、附設幼兒園教師7名、學前特教教師5名，共191個名額，即日起受理報名至17日下午5時。縣府強調，調整薪資與津貼，提升整體待遇，強化留任誘因。
教師法修法通過，立委蔡易餘透過臉書發布，指出修法明訂，若教師停聘處分經確認不成立，未遭解聘或終止聘任，應補發停聘期間本俸與學術研究加給，避免權益受損，制度更完善。在政策與制度雙重調整下，嘉縣市同步擴大招考、提升福利，試圖在少子化浪潮穩住教育人力結構。教育界期待，透過更健全制度設計與待遇保障，吸引優秀人才投入教育現場，為培育下一代、提升國家競爭力奠定穩固基礎。
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