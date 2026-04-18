快訊

九合一風雲／高虹安拚連任 綠派莊競程再現空降奇兵？

NBA／魔術轟爆黃蜂禁區「連續三年晉級季後賽」 首輪將戰活塞

LINE又出狀況！傳圖失敗、相機全黑災情爆 官方急曝解法

聽新聞
0:00 / 0:00

教師法修法通過保障教師權益 嘉縣市釋出351教師缺額甄選近5年最多

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
教師法修法通過，嘉縣立委蔡易餘（右二）開心與多位綠營立委臉書發布。圖／取自蔡易餘臉書
教師法修法通過，嘉縣立委蔡易餘（右二）開心與多位綠營立委臉書發布。圖／取自蔡易餘臉書

立法院昨天三讀通過教師法修正案，補修制度漏洞，保障教師權益，讓不當停聘者追回待遇。此舉被視為穩定教育環境重要一步，為近年少子化衝擊、師資流動率高教學現場注入強心針。隨著學生人數下降，學校規模縮減，不少教師對職涯穩定產生疑慮，影響留任意願。在此背景下，嘉市政府與嘉縣政府同步出手，宣布將於5月31日舉辦國中小及幼兒園教師聯合甄選，合計釋出351個職缺，創下近5年最大規模，展現強力留才、攬才決心。

嘉義市釋出160個名額，市府教育處日前公告甄選簡章，計國小8類科招考75名、國中14類科51名，幼兒園教師28名及學前特教教師6名，即日起報名至21日中午12時止。教育處指出，為穩定教學人力，今年不僅擴大招考規模，調升「敬師禮金」到1500元，擴大適用對象，涵蓋國中小公私立幼兒園、聘期3個月以上教職員。5月31日舉辦國中、小及幼兒園教師聯合甄選初試。

嘉縣府教育處5月31日舉行聯合甄選初試，含國中11類科30名、國小9類科149名、附設幼兒園教師7名、學前特教教師5名，共191個名額，即日起受理報名至17日下午5時。縣府強調，調整薪資與津貼，提升整體待遇，強化留任誘因。

教師法修法通過，立委蔡易餘透過臉書發布，指出修法明訂，若教師停聘處分經確認不成立，未遭解聘或終止聘任，應補發停聘期間本俸與學術研究加給，避免權益受損，制度更完善。在政策與制度雙重調整下，嘉縣市同步擴大招考、提升福利，試圖在少子化浪潮穩住教育人力結構。教育界期待，透過更健全制度設計與待遇保障，吸引優秀人才投入教育現場，為培育下一代、提升國家競爭力奠定穩固基礎。

幼兒園 教師 立法院 嘉義

延伸閱讀

教師法修正納「冤案補償」 全教產：應回復獎金、地域加給

教師法三讀通過 教育部長：保障第一線

三讀！教師法修正納「冤案補償」 停聘期全薪+1加給可補發

教師「冤案補償」立院三讀通過 全教總：3大權益仍待補

相關新聞

保障教師權益 冤案復職補全薪、學術加給

為確保老師停聘時權益不受損，立法院昨三讀修正通過「教師法」部分條文，確定納入冤案補償條款，若是教師接受停聘調查，但調查結果顯示最終責任不在教師，應補發教師停聘期間本俸與學術研究加給。

教團呼籲 建名譽補償機制

立法院昨天三讀通過「教師法」第廿五條修正案，明定教師調查後認定未受解聘或終局停聘處分並回復聘任者，可補發其停聘期間全數本薪及學術研究加給。

第38屆信誼幼兒文學獎揭曉 跨世代創作者共譜動人好故事

第38屆「信誼幼兒文學獎」今（17日）正式揭曉，在今年參賽的265件原創作品中，共5件作品脫穎而出，每件作品皆生動描繪台灣當代社會的樣貌。本屆幼兒圖畫書首獎由李慢（本名李曼吟）《老鼠國的果凍車》獲得，王淑慧《爸爸船》與陳冠廷《被尋找的每一天》並列佳作；兒童文學組則由王丞希《守護石頭的孩子》獲評審委員推薦獎，70歲的退休數學教授蔡澤民，以《會存時間的蟾蜍先生》獲得佳作。

教師法修法通過保障教師權益 嘉縣市釋出351教師缺額甄選近5年最多

立法院昨天三讀通過教師法修正案，補修制度漏洞，保障教師權益，讓不當停聘者追回待遇。此舉被視為穩定教育環境重要一步，為近年少子化衝擊、師資流動率高教學現場注入強心針。隨著學生人數下降，學校規模縮減，不少教師對職涯穩定產生疑慮，影響留任意願。在此背景下，嘉市政府與嘉縣政府同步出手，宣布將於5月31日舉辦國中小及幼兒園教師聯合甄選，合計釋出351個職缺，創下近5年最大規模，展現強力留才、攬才決心。

撒古流．巴瓦瓦隆性侵判刑 國藝會撤銷國家文藝獎資格、追回百萬獎金

藝術家撒古流．巴瓦瓦隆5年前在屏東縣三地門鄉大社溪溪谷河床性侵女學員，一審、二審均依強制性交罪判處有期徒刑4年6月。全案經上訴至三審後，經最高法院駁回上訴，判決確定。國藝會昨發布新聞稿，撤銷第20屆國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆資格。

老師好忙／教部推減量 新進師怒吼：九成時間都做行政

「我只想好好教書，為什麼這麼難？」新進教師考上正式教職，對行政流程一無所知，就被要求接組長，他苦笑，不只是從零開始，是從負開始，他有九成時間都在做行政；另一名兼任特教組長的高中國文教師則大喊「把老師還給教室」。 教育部推出行政減量與加給制度，卻難解第一線壓力。當教學與行政失衡持續擴大，如何讓教師回歸專業，已成教育現場最迫切的問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。