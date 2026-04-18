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撒古流．巴瓦瓦隆性侵判刑 國藝會撤銷國家文藝獎資格、追回百萬獎金
藝術家撒古流．巴瓦瓦隆5年前在屏東縣三地門鄉大社溪溪谷河床性侵女學員，一審、二審均依強制性交罪判處有期徒刑4年6月。全案經上訴至三審後，經最高法院駁回上訴，判決確定。國藝會昨發布新聞稿，撤銷第20屆國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆資格。
國藝會說，去年1月22日召開的第10屆董事會第14次會議，針對「撒古流．巴瓦瓦隆國家文藝獎得主資格問題」討論決議，「對於本會第20屆國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆涉及刑事之案件，一經法院判決有罪定讞，立即撤銷國家文藝獎得獎榮譽，並追回證書、獎座及獎金」。
撒古流．巴瓦瓦隆案現已判決有罪確定，國藝會表示，據以啟動撤銷其國家文藝獎得獎榮譽程序，將其自國家文藝獎官方網站移除，並將要求繳回得獎證書、獎座及100萬元獎金。
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