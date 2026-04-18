撒古流．巴瓦瓦隆性侵判刑 國藝會撤銷國家文藝獎資格、追回百萬獎金

第38屆「信誼幼兒文學獎」今（17日）正式揭曉，在今年參賽的265件原創作品中，共5件作品脫穎而出，每件作品皆生動描繪台灣當代社會的樣貌。本屆幼兒圖畫書首獎由李慢（本名李曼吟）《老鼠國的果凍車》獲得，王淑慧《爸爸船》與陳冠廷《被尋找的每一天》並列佳作；兒童文學組則由王丞希《守護石頭的孩子》獲評審委員推薦獎，70歲的退休數學教授蔡澤民，以《會存時間的蟾蜍先生》獲得佳作。

2026-04-17 20:27