教團呼籲 建名譽補償機制

立法院昨天三讀通過「教師法」第廿五條修正案，明定教師調查後認定未受解聘或終局停聘處分並回復聘任者，可補發其停聘期間全數本薪及學術研究加給。

教團多給予肯定，不過全教總呼籲，應再建立名譽受損補償機制等措施；全教產則說，應恢復教師停聘調查期間，包含獎金在內等整體權益。

全教總理事長侯俊良表示，修法後濫訴下的經濟懲罰已獲得初步解決，但教師在證明清白後的權益恢復仍有缺口，例如實務上，部分教師受停聘處分，仍須自費負擔代課，希望教師復職後，停聘期間延伸的費用可由主管機關全額負擔；再者，教師既然已經復職，停聘期間的差勤紀錄就不應留存負面註記，以免成為日後介聘、考核或甄選的阻礙，紀錄應註銷，確保當事人的檔案清白。

侯俊良還提到，教師接受調查期間可能遭受輿論壓力與標籤化，都會對其名聲造成傷害，呼籲針對查無實據的個案，應建立更積極的名譽恢復與補償機制，而非僅止於補發薪給。

全教產理事長林蕙蓉則認為，本次修法仍未涵蓋所有保障，在於教師的薪資結構是由本薪、學術研究加給及職務加給、地域加給、獎金等組成，並依職務及工作分配有一般專任教師的補休、兼職行政特休假等，若遭學校停聘調查，也會影響考核獎金、年終獎金等權益。

林蕙蓉表示，如果案件經調查後不成立或不能歸責於教師，就應回復在停聘調查期間，教師原有的整體勞動條件與權益，且應自「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」公發布日起溯及既往，回復所有冤案教師應有權益。