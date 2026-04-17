第38屆信誼幼兒文學獎揭曉 跨世代創作者共譜動人好故事

第38屆「信誼幼兒文學獎」今（17日）正式揭曉，在今年參賽的265件原創作品中，共5件作品脫穎而出，每件作品皆生動描繪台灣當代社會的樣貌。本屆幼兒圖畫書首獎由李慢（本名李曼吟）《老鼠國的果凍車》獲得，王淑慧《爸爸船》與陳冠廷《被尋找的每一天》並列佳作；兒童文學組則由王丞希《守護石頭的孩子》獲評審委員推薦獎，70歲的退休數學教授蔡澤民，以《會存時間的蟾蜍先生》獲得佳作。

這項台灣童書界指標性獎項，已走過38個年頭，不僅累計培育出橫跨三個世代的創作者，更出版106本得獎作品，授出37本國外版權，將台灣的生活故事傳遞至世界舞台。創辦獎項、長期推動兒童早期閱讀的信誼基金會董事長張杏如表示，面對數位化與閱讀型態的轉變，信誼幼兒文學獎始終堅持「為幼兒文學定位」，支持創作者為孩子說好故事。本屆獲獎作品議題廣泛，從交通安全、多元父職角色，到高齡失智與文化資產，創作者們透過貼近生活的細膩視角，展現了台灣原創童書豐沛的生命力。

備受矚目的幼兒圖畫書首獎，由41歲的全職媽媽李慢以《老鼠國的果凍車》摘下。這部作品源於她對大型車輛安全議題的思考，透過柔軟的「果凍車」設定，將潛在的交通衝突轉化為幽默荒誕的童趣故事。作品在故事結構與書籍設計上極具巧思，開放式的結局更引發翻頁間的無限想像，獲得評審高度肯定。

事實上，這是李慢第三度投件參賽。第28屆時她以作品《箱子箱子怎麼玩》入圍，第34屆以作品《掉了》獲得佳作，「第一次投件入圍是懷孕期間，第二次投稿是兒子幼兒園快畢業的時候；這一次再投件，他已經小學四年級了。」李慢表示：「我隱約有一種我要用創作追上兒子的成長軌跡的感覺。」

在圖畫書佳作作品當中，資深創作者王淑慧以《爸爸船》描繪溫柔穩定的父愛形象，透過簡約線條呈現出恬淡守護的父女親情；而今年25歲的新生代創作者陳冠廷，則將奶奶罹患阿茲海默症的深刻體驗，透過《被尋找的每一天》創作成以懸疑事件起始的圖畫書，呈現一連串記憶流失的情感經驗，拿下圖畫書佳作肯定。

在文字書方面，兒童文學組由王丞希《守護石頭的孩子》獲得評審委員推薦獎。長期深耕文化資產調查工作的王丞希，將專業轉化為極致溫柔的文學關懷。她筆下的「石頭」不發一語，卻承載了守護與記憶的厚度；正因這種不回應的留白，讓讀者能投射生命經驗，從而體悟天地萬物的有情與珍視。

令人驚豔的是，一位年屆 70 歲的退休數學教授蔡澤民，首度跨足童書創作便以《會存時間的蟾蜍先生》獲得佳作，證明了說故事的力量不受年齡限制。除頒獎典禮外，信誼同步舉辦第37屆圖畫書創作首獎《來，我跟你說——地球人聽話指南》、佳作《藍皮慢火車》新書簽書會。並於4月18日至19日推出「故事好滋味親子同樂會」，結合故事劇場、闖關遊戲與木工、食育等手作體驗活動，邀請親子在生活中感受閱讀樂趣。

兒童文學組評審委員推薦獎得主《守護石頭的孩子》王丞希。圖／信誼基金會提供

首獎李慢繼《掉了》之後，以新作《老鼠國的果凍車》榮獲圖畫書首獎。圖／信誼基金會提供

兒童文學組佳作得主蔡澤民（左起）、評審委員推薦獎王丞希、幼兒圖畫書首獎得主李慢、教育部長鄭英耀、信誼基金會董事長張杏如、幼兒圖畫書佳作得主王淑慧、陳冠廷。圖／信誼基金會提供

張杏如董事長致詞。圖／信誼基金會提供

教育部長鄭英耀與信誼基金會董事長張杏如、共同創辦人何壽川於第38屆信誼幼兒文學獎跟與會者合影。圖／信誼基金會提供